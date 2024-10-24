«Ждал ее всю жизнь»: Денис Матросов рассказал историю отношений с третьей женой

Posted 24 октября, 17:19
Published 24 октября, 17:19
Modified 24 октября, 17:32
Updated 24 октября, 17:32
Примечательно, что двое влюбленных смогли создать не только семью, но и профессиональный тандем.
Оксана, в свою очередь, признается, что Денис растопил ее сердце своей невероятной искренностью. Об этом сообщает www.gazeta.ru.
Пара уже поженилась в условиях большой секретности. Денис и Оксана устроили медовый месяц с сыновьями актера от прошлых отношений — 13-летним Иваном, который родился в браке с Марией Куликовой, и 8-летним Федором от союза с Ольгой Головиной.
Артист впервые увидел будущую супругу, когда обратился в ее юридическую контору. Ему предстояло нанять адвоката, который бы смог защищать интересы его театра. Матросов рассказал, что организовал встречу с Рудич-Каструбиной в неформальной обстановке и сразу же понял, что готов к серьезным отношениям с этой женщиной. Влюбленный мужчина предложил руку и сердце своей пассии на сцене в ходе гастрольного тура. И теперь новоиспеченная жена уже является содиректором Театра Дениса Матросова, где также исполняет функции продюсера.