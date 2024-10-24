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Posted 24 октября, 17:19

Published 24 октября, 17:19

Modified 24 октября, 17:32

Updated 24 октября, 17:32

Денис Матросов

«Ждал ее всю жизнь»: Денис Матросов рассказал историю отношений с третьей женой

24 октября 2024, 17:19
Фото: vk.com/denis_matrosov_72
Денис Матросов
Денис Матросов поделился деталями своего знакомства с третьей супругой — Оксаной Рудич-Каструбиной, которая теперь трудится на должности директора его театра. 51-летний актер считает их знакомство чудесным романтическим приключением, утверждая, что искал такую большую любовь очень долго.

Примечательно, что двое влюбленных смогли создать не только семью, но и профессиональный тандем.

Оксана, в свою очередь, признается, что Денис растопил ее сердце своей невероятной искренностью. Об этом сообщает www.gazeta.ru.

Пара уже поженилась в условиях большой секретности. Денис и Оксана устроили медовый месяц с сыновьями актера от прошлых отношений — 13-летним Иваном, который родился в браке с Марией Куликовой, и 8-летним Федором от союза с Ольгой Головиной.

Артист впервые увидел будущую супругу, когда обратился в ее юридическую контору. Ему предстояло нанять адвоката, который бы смог защищать интересы его театра. Матросов рассказал, что организовал встречу с Рудич-Каструбиной в неформальной обстановке и сразу же понял, что готов к серьезным отношениям с этой женщиной. Влюбленный мужчина предложил руку и сердце своей пассии на сцене в ходе гастрольного тура. И теперь новоиспеченная жена уже является содиректором Театра Дениса Матросова, где также исполняет функции продюсера.

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