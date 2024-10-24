«Ждал ее всю жизнь»: Денис Матросов рассказал историю отношений с третьей женой

Артист впервые увидел будущую супругу, когда обратился в ее юридическую контору. Ему предстояло нанять адвоката, который бы смог защищать интересы его театра. Матросов рассказал, что организовал встречу с Рудич-Каструбиной в неформальной обстановке и сразу же понял, что готов к серьезным отношениям с этой женщиной. Влюбленный мужчина предложил руку и сердце своей пассии на сцене в ходе гастрольного тура. И теперь новоиспеченная жена уже является содиректором Театра Дениса Матросова, где также исполняет функции продюсера.