Руководители из Санкт-Петербурга рассказали о нежелании релоцироваться за рубеж

Posted 24 октября, 11:54
Published 24 октября, 11:54
Modified 24 октября, 12:39
Updated 24 октября, 12:39
Такие данные приводит в результатах исследования консалтинговое агентство RusPartners. В опросе приняли участие топ-менеджеры из Санкт-Петербурга и Ленинградской области из 14 сфер бизнеса.
Даже среди тех, кто рассматривает возможность релокации в другую страну, больше половины (61%) признают, что это рискованный шаг, а шансы, что переезд пройдет успешно, крайне малы. Среди причин, почему руководители не рассматривают релокацию, самым популярным стало чувство комфорта — опрошенные назвали Россию одной из самых комфортных для жизни стран мира, имея в виду социальные выплаты, организацию детских садов, школ и другие бонусы (44%). Кроме того, респонденты считают, что именно в РФ открывается множество возможностей для профессионального развития (20%).
Среди распространенных опасений руководителей из Северной столицы относительно релокации и работы за границей наиболее популярными оказались сложности, связанные с языковым барьером (32%), потенциальные проблемы с поиском жилья (30%) и с поиском работы в другой стране (17%). 12% заявили, что их в принципе не привлекает возможность работы в другой стране.
«Опрос подтвердил наши наблюдения, что российский топ-менеджмент нацелен на развитие внутри страны, признавая Россию одной из самых комфортных стран для жизни, профессионального развития и карьерных перспектив, — отмечает Партнер консалтингового агентства RusPartners Анастасия Малахова. — Интересно то, что среди всех категорий опрошенных, возможность релокации в большей степени рассматривают представители индустрии моды. Вообще не задумываются об этом топ-менеджеры занятые на госслужбе, в сферах логистики, производства, строительства, финансов и юриспруденции».
Руководители также отмечают возможные трудности, связанные с развитием бизнеса за рубежом. Например, 26% считают, что в принципе боятся невозможности профессиональной реализации в другой стране. 17% переживают из-за возможных трудностей с поиском бизнес-партнеров или из-за трудностей с легализацией бизнеса (13%).
Среди тех руководителей, которые рассматривают возможность релокации, самым популярным направлением для переезда оказались страны Восточной Европы (37%). Также респонденты рассматривают ОАЭ (28%), страны Западной Европы (17%), Грузию (6%), США (6%) и Турцию (4%). Наиболее привлекательными чертами этих стран для опрошенных оказались карьерные возможности (28%) и благоприятный климат (28%). Также их рассматривают в качестве места жительства из-за лояльного отношения к иностранцам (20%) и легких условий переезда (17%).
* Опрос проведен методом онлайн-анкетирования среди 426 респондентов из Санкт-Петербурга в октябре 2024 года. В опросе приняли участие генеральные директоры, руководителей отделов и подразделений российских компаний из 14 сфер бизнеса.