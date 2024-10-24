Руководители из Санкт-Петербурга рассказали о нежелании релоцироваться за рубеж

Даже среди тех, кто рассматривает возможность релокации в другую страну, больше половины (61%) признают, что это рискованный шаг, а шансы, что переезд пройдет успешно, крайне малы. Среди причин, почему руководители не рассматривают релокацию, самым популярным стало чувство комфорта — опрошенные назвали Россию одной из самых комфортных для жизни стран мира, имея в виду социальные выплаты, организацию детских садов, школ и другие бонусы (44%). Кроме того, респонденты считают, что именно в РФ открывается множество возможностей для профессионального развития (20%).