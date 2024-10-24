Лекарства с экрана: что не рассказывают в телевизионной рекламе

Posted 24 октября, 08:36
Published 24 октября, 08:36
Modified 24 октября, 08:45
Updated 24 октября, 08:45
Торжественная музыка звучит на фоне того, как пациенты, страдающие раком, отправляются в походы, занимаются садоводством и наблюдают фейерверки в рекламе Opdivo+Yervoy — комбинации иммунотерапий для лечения метастатической меланомы и рака легких. В рекламных роликах Skyrizi, препарата для лечения псориаза, пациенты ныряют с аквалангом и катаются на велосипедах, демонстрируя чистую кожу. Люди с диабетом 2 типа танцуют и поют в офисах, рекламируя Jardiance. А лекарства теперь поддерживаются звездами: кому бы не захотелось попробовать средство от мигрени, рекламируемое Леди Гагой — Nurtec ODT?
Реклама лекарств стала повсеместной на телевидении с конца 1990-х годов и проникла в интернет и социальные сети. США и Новая Зеландия — единственные страны, где реклама медикаментов напрямую для потребителей разрешена законом. Как сообщает popsci.com, в последние годы фармацевтические компании тратят более миллиарда долларов в месяц на рекламу.
Однако исследования показывают, что такие объявления чаще всего продвигают не самые эффективные препараты. В некоторых случаях реклама вводит в заблуждение, делая упор на позитивные образы и минимизируя возможные риски. Регулирование таких рекламных кампаний в последние годы оставляет желать лучшего, несмотря на попытки правительства и регулирующих органов.
Многие эксперты считают, что необходимы более строгие стандарты правдивости рекламы, как это происходит в других секторах. Ведь обещания, что пациенты с тяжелыми формами рака будут «жить дольше», часто оказываются слишком оптимистичными.