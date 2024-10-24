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Posted 24 октября, 08:36

Published 24 октября, 08:36

Modified 24 октября, 08:45

Updated 24 октября, 08:45

Лекарства с экрана: что не рассказывают в телевизионной рекламе

Лекарства с экрана: что не рассказывают в телевизионной рекламе

24 октября 2024, 08:36
Фото: 1MI
Лекарства с экрана: что не рассказывают в телевизионной рекламе
Телевизионная реклама лекарств часто представляет лечение в ярких, оптимистичных красках — пациенты с серьезными заболеваниями катаются на велосипедах, танцуют и наслаждаются жизнью. Однако за этой позитивной картиной скрываются реальные риски и не всегда высокая эффективность препаратов.

Торжественная музыка звучит на фоне того, как пациенты, страдающие раком, отправляются в походы, занимаются садоводством и наблюдают фейерверки в рекламе Opdivo+Yervoy — комбинации иммунотерапий для лечения метастатической меланомы и рака легких. В рекламных роликах Skyrizi, препарата для лечения псориаза, пациенты ныряют с аквалангом и катаются на велосипедах, демонстрируя чистую кожу. Люди с диабетом 2 типа танцуют и поют в офисах, рекламируя Jardiance. А лекарства теперь поддерживаются звездами: кому бы не захотелось попробовать средство от мигрени, рекламируемое Леди Гагой — Nurtec ODT?

Реклама лекарств стала повсеместной на телевидении с конца 1990-х годов и проникла в интернет и социальные сети. США и Новая Зеландия — единственные страны, где реклама медикаментов напрямую для потребителей разрешена законом. Как сообщает popsci.com, в последние годы фармацевтические компании тратят более миллиарда долларов в месяц на рекламу.

Реклама вводит в заблуждение, делая упор на позитивные образы и минимизируя возможные рискиРеклама вводит в заблуждение, делая упор на позитивные образы и минимизируя возможные риски
Реклама вводит в заблуждение, делая упор на позитивные образы и минимизируя возможные риски. Фото: 1MI

Однако исследования показывают, что такие объявления чаще всего продвигают не самые эффективные препараты. В некоторых случаях реклама вводит в заблуждение, делая упор на позитивные образы и минимизируя возможные риски. Регулирование таких рекламных кампаний в последние годы оставляет желать лучшего, несмотря на попытки правительства и регулирующих органов.

Многие эксперты считают, что необходимы более строгие стандарты правдивости рекламы, как это происходит в других секторах. Ведь обещания, что пациенты с тяжелыми формами рака будут «жить дольше», часто оказываются слишком оптимистичными.

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