Лекарства с экрана: что не рассказывают в телевизионной рекламе

Торжественная музыка звучит на фоне того, как пациенты, страдающие раком, отправляются в походы, занимаются садоводством и наблюдают фейерверки в рекламе Opdivo+Yervoy — комбинации иммунотерапий для лечения метастатической меланомы и рака легких. В рекламных роликах Skyrizi, препарата для лечения псориаза, пациенты ныряют с аквалангом и катаются на велосипедах, демонстрируя чистую кожу. Люди с диабетом 2 типа танцуют и поют в офисах, рекламируя Jardiance. А лекарства теперь поддерживаются звездами: кому бы не захотелось попробовать средство от мигрени, рекламируемое Леди Гагой — Nurtec ODT?