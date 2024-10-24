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Posted 24 октября, 10:12

Published 24 октября, 10:12

Modified 24 октября, 10:14

Updated 24 октября, 10:14

15 шикарных стрижек для брюнеток

15 шикарных стрижек для брюнеток: идеальное сочетание длины и цвета

24 октября 2024, 10:12
Фото: соцсети
15 шикарных стрижек для брюнеток
Модные образы приходят и уходят, но некоторые классические фасоны остаются навсегда. Показательный пример — стрижка каре для брюнеток. Эти короткие прически с темным цветом волос элегантны и неподвластны времени.

При таком прочном фундаменте, на который можно опираться, существуют десятки различных видов каре для брюнеток, которые выглядят примерно одинаково, но с той или иной изюминкой.

Так как же найти идеальный баланс каштанового цвета и стрижки боб?

Насыщенный боб

Зендая со стрижкой боб-кареЗендая со стрижкой боб-каре
Зендая со стрижкой боб-каре. Фото: соцсети

Объёмная стрижка «боб» и локоны в стиле пин-ап напоминают о голливудском гламуре старой школы. Но благодаря объёмным коричневым тонам она выглядит по-настоящему современной и инновационной.

Волнистый боб

Волнистый бобВолнистый боб
Волнистый боб. Фото: соцсети

Неровная стрижка и текстура придают этому бобу динамику, которой обычно не хватает при такой короткой стрижке. Косая челка добавляет асимметрию, которая делает образ еще более смелым и интересным.

Взъерошенный боб

Взъерошенный бобВзъерошенный боб
Взъерошенный боб. Фото: соцсети

Взъерошенная стрижка боб выглядит непринуждённо, как будто вы только что проснулись, но в то же время кажется очень продуманной. Подчеркнуть текстуру волос можно выделив каштановую основу несколькими карамельными бликами.

Стрижка с боковым пробором

Стрижка с боковым проборомСтрижка с боковым пробором
Стрижка с боковым пробором. Фото: соцсети

Боковая чёлка придаёт любому образу остроту, что особенно актуально в случае с супермодным каре. Эта блестящая чёрно-коричневая версия образа выглядит как панк-рок.

Тупой боб

Тупой бобТупой боб
Тупой боб. Фото: соцсети

Чтобы сделать классический образ более современным, попробуйте стрижку с прямым срезом, которая начинается от затылка и заканчивается чуть ниже подбородка.

Стрижка с завитками боковыми прядями

Стрижка с завитками боковыми прядямиСтрижка с завитками боковыми прядями
Стрижка с завитками боковыми прядями. Фото: соцсети

На коротких волосах всего несколько искусно уложенных локонов могут кардинально изменить внешний вид. Попробуйте использовать бигуди на липучках, чтобы сделать большие, пышные завитки, создающие красивую рамку для вашего лица.

Бенди боб

Бенди бобБенди боб
Бенди боб. Фото: соцсети

Чтобы сделать боб более естественным, попробуйте поэкспериментировать с изгибами вместо волн или локонов. Они немного мягче и тоньше, но придают прядям объем.

Волнистые волосы

Волнистые волосыВолнистые волосы
Волнистые волосы. Фото: соцсети

Если вы выберете более длинный боб, у вас будет чуть больше возможностей для экспериментов с текстурой. Используйте щипцы для завивки с небольшим диаметром (в идеале меньше 2,5 см) и расчешите получившиеся волны, чтобы создать романтический стиль.

Стрижка «Рейчел»

Стрижка «Рейчел»Стрижка «Рейчел»
Стрижка «Рейчел». Фото: соцсети

В 2024 году укороченная версия самой культовой стрижки 90-х будет как нельзя кстати. Стрижка «Рэйчел», ставшая знаменитой благодаря Дженнифер Энистон, отличается пышными прядями, обрамляющими лицо, и золотистыми бликами. Попробуйте более современную версию, укоротив длину от плеч до подбородка.

Карамельная стрижка

Карамельная стрижкаКарамельная стрижка
Карамельная стрижка. Фото: соцсети

Изменить образ на каре с омбре достаточно легко, стоит лишь уложив волосы на одну сторону. Это создаст своего рода цветовой водопад вокруг лица, как у Крисси Тейген с карамельными бликами.

Однотонная стрижка

Однотонная стрижкаОднотонная стрижка
Однотонная стрижка. Фото: соцсети

Откажитесь от мелирования и дополните короткую стрижку однотонным оттенком для брюнеток.

Боб с длинной челкой до бровей

Боб с длинной челкой до бровейБоб с длинной челкой до бровей
Боб с длинной челкой до бровей. Фото: соцсети

Растрепанные ветром, пышные локоны Селены Гомес не выглядят слишком уложенными, а тонкие, спадающие на брови пряди придают образу французский шик.

Шелковистый каштаново-коричневый боб

Каштаново-коричневый бобКаштаново-коричневый боб
Каштаново-коричневый боб. Фото: соцсети

Каре Хейли Бибер вызвало массу обсуждений. В этой прическе все по правилам: классический каштановый цвет, прямая стрижка, подкрученные кончики, даже зачесанные за ухо волосы — и при этом она не кажется скучной.

Винтажная стрижка

Винтажная стрижкаВинтажная стрижка
Винтажная стрижка. Фото: соцсети

Этот боб прямиком из 50-х годов является вневременной классикой. Его мягкие локоны и боковая чёлка дополняют однотонный оттенок мокко, который сочетается с макияжем.

Итальянское боб-каре

Итальянское боб-кареИтальянское боб-каре
Итальянское боб-каре. Фото: соцсети

Итальянский боб имеет прямые, короткие концы и классическую укладку. Этот тёмно-коричневый оттенок подходит для осени и зимы и идеально сочетается с роскошным пальто из искусственного меха.

Ровняемся на звезд: 9 вариантов самой модной стрижки сезона «боб-каре»
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#Эмилия Шпилева#Красота#Все материалы авторов#Боб каре#Прическа#Стрижка#Брюнетка
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