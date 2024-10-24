15 шикарных стрижек для брюнеток: идеальное сочетание длины и цвета

Если вы выберете более длинный боб, у вас будет чуть больше возможностей для экспериментов с текстурой. Используйте щипцы для завивки с небольшим диаметром (в идеале меньше 2,5 см) и расчешите получившиеся волны, чтобы создать романтический стиль.