15 шикарных стрижек для брюнеток: идеальное сочетание длины и цвета

Posted 24 октября, 10:12
Published 24 октября, 10:12
Modified 24 октября, 10:14
Updated 24 октября, 10:14
При таком прочном фундаменте, на который можно опираться, существуют десятки различных видов каре для брюнеток, которые выглядят примерно одинаково, но с той или иной изюминкой.
Так как же найти идеальный баланс каштанового цвета и стрижки боб?
Объёмная стрижка «боб» и локоны в стиле пин-ап напоминают о голливудском гламуре старой школы. Но благодаря объёмным коричневым тонам она выглядит по-настоящему современной и инновационной.
Неровная стрижка и текстура придают этому бобу динамику, которой обычно не хватает при такой короткой стрижке. Косая челка добавляет асимметрию, которая делает образ еще более смелым и интересным.
Взъерошенная стрижка боб выглядит непринуждённо, как будто вы только что проснулись, но в то же время кажется очень продуманной. Подчеркнуть текстуру волос можно выделив каштановую основу несколькими карамельными бликами.
Боковая чёлка придаёт любому образу остроту, что особенно актуально в случае с супермодным каре. Эта блестящая чёрно-коричневая версия образа выглядит как панк-рок.
Чтобы сделать классический образ более современным, попробуйте стрижку с прямым срезом, которая начинается от затылка и заканчивается чуть ниже подбородка.
На коротких волосах всего несколько искусно уложенных локонов могут кардинально изменить внешний вид. Попробуйте использовать бигуди на липучках, чтобы сделать большие, пышные завитки, создающие красивую рамку для вашего лица.
Чтобы сделать боб более естественным, попробуйте поэкспериментировать с изгибами вместо волн или локонов. Они немного мягче и тоньше, но придают прядям объем.
Если вы выберете более длинный боб, у вас будет чуть больше возможностей для экспериментов с текстурой. Используйте щипцы для завивки с небольшим диаметром (в идеале меньше 2,5 см) и расчешите получившиеся волны, чтобы создать романтический стиль.
В 2024 году укороченная версия самой культовой стрижки 90-х будет как нельзя кстати. Стрижка «Рэйчел», ставшая знаменитой благодаря Дженнифер Энистон, отличается пышными прядями, обрамляющими лицо, и золотистыми бликами. Попробуйте более современную версию, укоротив длину от плеч до подбородка.
Изменить образ на каре с омбре достаточно легко, стоит лишь уложив волосы на одну сторону. Это создаст своего рода цветовой водопад вокруг лица, как у Крисси Тейген с карамельными бликами.
Откажитесь от мелирования и дополните короткую стрижку однотонным оттенком для брюнеток.
Растрепанные ветром, пышные локоны Селены Гомес не выглядят слишком уложенными, а тонкие, спадающие на брови пряди придают образу французский шик.
Каре Хейли Бибер вызвало массу обсуждений. В этой прическе все по правилам: классический каштановый цвет, прямая стрижка, подкрученные кончики, даже зачесанные за ухо волосы — и при этом она не кажется скучной.
Этот боб прямиком из 50-х годов является вневременной классикой. Его мягкие локоны и боковая чёлка дополняют однотонный оттенок мокко, который сочетается с макияжем.
Итальянский боб имеет прямые, короткие концы и классическую укладку. Этот тёмно-коричневый оттенок подходит для осени и зимы и идеально сочетается с роскошным пальто из искусственного меха.