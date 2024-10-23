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Posted 23 октября, 13:25

Published 23 октября, 13:25

Modified 23 октября, 13:30

Updated 23 октября, 13:30

Гарик Харламов

Вдохновила Ковальчук? Харламов решился на диету из-за недовольства фигурой

23 октября 2024, 13:25
Фото: vk.com/kharlamovgarik
Гарик Харламов
Этим летом Гарик Харламов и Катерина Ковальчук отпраздновали великолепную свадьбу. На этом торжестве он выглядел очень привлекательно, так как за последние полтора года ему удалось избавиться от восемнадцати лишних килограммов.

Как сообщает starhit.ru, Харламов даже с юмором относился к шуткам о своем весе и с легкостью воспринимал комментарии коллег. Однажды он даже предложил создать партию под названием «Жир», куда могли бы вступить только полные люди.

Тем не менее, просмотр старых выступлений в КВН и Comedy Club заставил его задуматься о многих вещах.

«По моим номерам можно видеть, как я толстею», — мрачно пошутил он.

Недавно Гарик выразил недовольство строгими диетами. Хотя он значительно похудел, он честно признался, что испытывает глубокое недовольство своей жизнью.

«Я возненавидел все. Я был худой, красивый, но ненавидящий эту жизнь. Мы даже в Comedy отправили мое жирное тело в небо. Сказали: „Прощай“. Но оно упало. Я очень не люблю себя мучить в плане отказа от вкусной еды. Я ненавижу это. Давайте будем жить долго, очень красиво, но очень скучно и невкусно. Это сразу депрессия», — негодовал он.

Причины, побудившие 43-летнего артиста переосмыслить свои взгляды на вес и питание, пока остаются неизвестными. Некоторые интернет-пользователи высказывают мнение, что изменения в его жизни связаны с новой супругой.

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#Вадим Назаров#Знаменитости#Диета#Лишний вес
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