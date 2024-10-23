Вдохновила Ковальчук? Харламов решился на диету из-за недовольства фигурой

Posted 23 октября, 13:25
Published 23 октября, 13:25
Modified 23 октября, 13:30
Updated 23 октября, 13:30
Как сообщает starhit.ru, Харламов даже с юмором относился к шуткам о своем весе и с легкостью воспринимал комментарии коллег. Однажды он даже предложил создать партию под названием «Жир», куда могли бы вступить только полные люди.
Тем не менее, просмотр старых выступлений в КВН и Comedy Club заставил его задуматься о многих вещах.
«По моим номерам можно видеть, как я толстею», — мрачно пошутил он.
Недавно Гарик выразил недовольство строгими диетами. Хотя он значительно похудел, он честно признался, что испытывает глубокое недовольство своей жизнью.
«Я возненавидел все. Я был худой, красивый, но ненавидящий эту жизнь. Мы даже в Comedy отправили мое жирное тело в небо. Сказали: „Прощай“. Но оно упало. Я очень не люблю себя мучить в плане отказа от вкусной еды. Я ненавижу это. Давайте будем жить долго, очень красиво, но очень скучно и невкусно. Это сразу депрессия», — негодовал он.
Причины, побудившие 43-летнего артиста переосмыслить свои взгляды на вес и питание, пока остаются неизвестными. Некоторые интернет-пользователи высказывают мнение, что изменения в его жизни связаны с новой супругой.