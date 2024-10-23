Почему мы тоскуем по прошлому: наука, стоящая за ностальгией и воспоминаниями

Центральное место в ностальгии занимает психологическая концепция «розовой ретроспекции». Это когнитивное искажение заставляет нас вспоминать прошлые события с большей теплотой и позитивом, чем они могли бы быть на самом деле. Это похоже на то, как если бы мы смотрели на прошлое сквозь розовые очки.