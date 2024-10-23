Космос как на ладони: лучшие снимки астрофотографов 2024

Posted 23 октября, 08:30
Published 23 октября, 08:30
Modified 23 октября, 08:33
Updated 23 октября, 08:33
Потрясающе. Ярко. Ослепительно. Слов для описания нашей вселенной бесчисленное множество. И нигде это не проявляется лучше, чем в снимках с конкурса «Фотограф года в астрофотографии 2024».
Австралийский фотограф Фил Харт получил главный приз за своё невероятное изображение солнечного затмения 2023 года, сделанное над Эксмутом, Западная Австралия. Его фотография стала одной из самых высокоразрешённых (в белом свете) изображений солнечной короны за всю историю. Детали снимка впечатляют: Харт создал его с помощью нескольких телескопов, видеокадров и снимков в формате RAW.
«В этом году конкурс продемонстрировал одни из самых впечатляющих астрофотографий, которые мы когда-либо видели», — отметила судья, доктор Таня Хилл. «Работа Фила Харта — это мастер-класс по технике, креативности и преданности делу, на котором видны как слабые лунные детали, так и лучеобразные потоки солнечной короны».
Победители определены в следующих категориях:
Белые лучи света, исходящие от Солнца
Победитель: Фил Харт — «Подсолнух в небе Эксмута»
Подробное изображение солнечного затмения над Эксмутом принесло Харту первое место в этой категории, продемонстрировав его мастерство в захвате солнечной короны.
Хвост кометы, движущийся сквозь космос
Второе место: Джеральд Реманн — «Комета C/2021 A1 Леонард»
Снимок Реманна, сделанный в Намибии, подчеркнул динамическую красоту хвоста кометы, пролетающей через космос.
Белые потоки света, исходящие от круглого затмённого солнца
Третье место: Фил Харт — «Солнечное затмение 2023»
Крупный план затмения над Эксмутом был создан с использованием нескольких телескопов, видеокадров и снимков в формате RAW, что продемонстрировало преданность Харта захватить событие с невероятной детализацией.
Остаток сверхновой с плотными филаментами Hα и OIII и облаками пыли, которые кажутся синими и красными
Победитель: Ян Санти — «Остаток сверхновой G119.5+10.2 (CTA 1)»
Поразительное изображение этого редко фотографируемого остатка сверхновой с плотными филаментами и облаками пыли принесло Санти первое место в категории «Глубокий космос».
Красные и синие завихрения
Второе место: Ян Санти — «Широкое поле Рога Единорога»
Вторая отмеченная работа Санти — широкоформатная мозаика, запечатлевшая эмиссионные, отражательные и тёмные туманности, впечатлила судей контрастом космических структур.
Галактика, словно распадающаяся, с её спиральными рукавами, тянущимися за нею
Третье место: Кевин Морфилд — «NGC 3981: Красиво нарушенная спиральная галактика»
Изображение Морфилда показывает галактику, словно распадающуюся, с её спиральными рукавами, которые кажутся растворяющимися.
Млечный Путь над вулканическим снежным полем
Победитель: Каван Чей — Национальный парк Эгмонт, Новая Зеландия
Магический снимок Млечного Пути над вулканическим снежным полем принёс Чею победу за идеальную гармонию между землёй и небом.
Два крупных светящихся камня на переднем плане, Млечный Путь на заднем плане
Второе место: Трой Кэссвелл — Панорама Bald Rock
Искусное использование ультрафиолетового света позволило Кэссвеллу продемонстрировать горные образования и Млечный Путь в удивительном сочетании техники и креативности.
Панорамная композиция красного северного сияния
Третье место: Уилл Хадсон — «Северное сияние над Грампианами»
Панорамная композиция Хадсона запечатлела красоту северного сияния, вызванного солнечной вспышкой, сливая пейзаж и ночное небо в потрясающее изображение.
Синие вспышки на красно-чёрном фоне
Победитель: Джулиан Шапиро — «Два кислородных кольца Лебедя»
В возрасте всего 16 лет Шапиро открыл новую космическую особенность, запечатлев излучение звезды Вольфа-Райе WR134 в потрясающих деталях.
Хвост туманности Кокон, напоминающий хвост кометы, на фоне водорода альфа
Второе место: Логан Карпентер — «Туманность Кокон»
Точное изображение Карпентера туманности Кокон с хвостом, напоминающим кометный, и фоном из водорода альфа принесло ему второе место в этой категории.
Пушистая спиральная галактика, окружённая яркими звёздами
Третье место: Герберт Вальтер — «Пузырьковая галактика»
Изображение Вальтера NGC 3521, спиральной галактики, поразило судей своим мягким, словно шерстяным видом.