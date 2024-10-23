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Posted 23 октября, 08:30

Published 23 октября, 08:30

Modified 23 октября, 08:33

Updated 23 октября, 08:33

Космос как на ладони: лучшие снимки астрофотографов 2024

Космос как на ладони: лучшие снимки астрофотографов 2024

23 октября 2024, 08:30
Фото: popsci.com
Космос как на ладони: лучшие снимки астрофотографов 2024
Конкурс «Астрофотограф года 2024» подарил миру впечатляющие изображения космоса. Главный приз достался австралийцу Филу Харту за уникальный снимок солнечного затмения. Победители продемонстрировали захватывающие кадры вселенной, объединяющие технику и творчество.

Потрясающе. Ярко. Ослепительно. Слов для описания нашей вселенной бесчисленное множество. И нигде это не проявляется лучше, чем в снимках с конкурса «Фотограф года в астрофотографии 2024».

Австралийский фотограф Фил Харт получил главный приз за своё невероятное изображение солнечного затмения 2023 года, сделанное над Эксмутом, Западная Австралия. Его фотография стала одной из самых высокоразрешённых (в белом свете) изображений солнечной короны за всю историю. Детали снимка впечатляют: Харт создал его с помощью нескольких телескопов, видеокадров и снимков в формате RAW.

«В этом году конкурс продемонстрировал одни из самых впечатляющих астрофотографий, которые мы когда-либо видели», — отметила судья, доктор Таня Хилл. «Работа Фила Харта — это мастер-класс по технике, креативности и преданности делу, на котором видны как слабые лунные детали, так и лучеобразные потоки солнечной короны».

Победители определены в следующих категориях:

Солнечная система

Белые лучи света, исходящие от Солнца

Победитель: Фил Харт — «Подсолнух в небе Эксмута»

Подробное изображение солнечного затмения над Эксмутом принесло Харту первое место в этой категории, продемонстрировав его мастерство в захвате солнечной короны.

Фил Харт — «Подсолнух в небе Эксмута»Фил Харт — «Подсолнух в небе Эксмута»
Фил Харт — «Подсолнух в небе Эксмута». Фото: popsci.com

Хвост кометы, движущийся сквозь космос

Второе место: Джеральд Реманн — «Комета C/2021 A1 Леонард»

Снимок Реманна, сделанный в Намибии, подчеркнул динамическую красоту хвоста кометы, пролетающей через космос.

Джеральд Реманн — «Комета C/2021 A1 Леонард»Джеральд Реманн — «Комета C/2021 A1 Леонард»
Джеральд Реманн — «Комета C/2021 A1 Леонард». Фото: popsci.com

Белые потоки света, исходящие от круглого затмённого солнца

Третье место: Фил Харт — «Солнечное затмение 2023»

Крупный план затмения над Эксмутом был создан с использованием нескольких телескопов, видеокадров и снимков в формате RAW, что продемонстрировало преданность Харта захватить событие с невероятной детализацией.

Фил Харт — «Солнечное затмение 2023»Фил Харт — «Солнечное затмение 2023»
Фил Харт — «Солнечное затмение 2023». Фото: popsci.com

Глубокий космос

Остаток сверхновой с плотными филаментами Hα и OIII и облаками пыли, которые кажутся синими и красными

Победитель: Ян Санти — «Остаток сверхновой G119.5+10.2 (CTA 1)»

Поразительное изображение этого редко фотографируемого остатка сверхновой с плотными филаментами и облаками пыли принесло Санти первое место в категории «Глубокий космос».

Ян Санти — «Остаток сверхновой G119.5+10.2 (CTA 1)»Ян Санти — «Остаток сверхновой G119.5+10.2 (CTA 1)»
Ян Санти — «Остаток сверхновой G119.5+10.2 (CTA 1)». Фото: popsci.com

Красные и синие завихрения

Второе место: Ян Санти — «Широкое поле Рога Единорога»

Вторая отмеченная работа Санти — широкоформатная мозаика, запечатлевшая эмиссионные, отражательные и тёмные туманности, впечатлила судей контрастом космических структур.

Ян Санти — «Широкое поле Рога Единорога»Ян Санти — «Широкое поле Рога Единорога»
Ян Санти — «Широкое поле Рога Единорога». Фото: popsci.com

Галактика, словно распадающаяся, с её спиральными рукавами, тянущимися за нею

Третье место: Кевин Морфилд — «NGC 3981: Красиво нарушенная спиральная галактика»

Изображение Морфилда показывает галактику, словно распадающуюся, с её спиральными рукавами, которые кажутся растворяющимися.

Кевин Морфилд — «NGC 3981: Красиво нарушенная спиральная галактика»Кевин Морфилд — «NGC 3981: Красиво нарушенная спиральная галактика»
Кевин Морфилд — «NGC 3981: Красиво нарушенная спиральная галактика». Фото: popsci.com

Астро-пейзаж

Млечный Путь над вулканическим снежным полем

Победитель: Каван Чей — Национальный парк Эгмонт, Новая Зеландия

Магический снимок Млечного Пути над вулканическим снежным полем принёс Чею победу за идеальную гармонию между землёй и небом.

Каван Чей — Национальный парк Эгмонт, Новая ЗеландияКаван Чей — Национальный парк Эгмонт, Новая Зеландия
Каван Чей — Национальный парк Эгмонт, Новая Зеландия. Фото: popsci.com

Два крупных светящихся камня на переднем плане, Млечный Путь на заднем плане

Второе место: Трой Кэссвелл — Панорама Bald Rock

Искусное использование ультрафиолетового света позволило Кэссвеллу продемонстрировать горные образования и Млечный Путь в удивительном сочетании техники и креативности.

Трой Кэссвелл — Панорама Bald RockТрой Кэссвелл — Панорама Bald Rock
Трой Кэссвелл — Панорама Bald Rock. Фото: popsci.com

Панорамная композиция красного северного сияния

Третье место: Уилл Хадсон — «Северное сияние над Грампианами»

Панорамная композиция Хадсона запечатлела красоту северного сияния, вызванного солнечной вспышкой, сливая пейзаж и ночное небо в потрясающее изображение.

Уилл Хадсон — «Северное сияние над Грампианами»Уилл Хадсон — «Северное сияние над Грампианами»
Уилл Хадсон — «Северное сияние над Грампианами». Фото: popsci.com

Удалённая съёмка

Синие вспышки на красно-чёрном фоне

Победитель: Джулиан Шапиро — «Два кислородных кольца Лебедя»

В возрасте всего 16 лет Шапиро открыл новую космическую особенность, запечатлев излучение звезды Вольфа-Райе WR134 в потрясающих деталях.

Джулиан Шапиро — «Два кислородных кольца Лебедя»Джулиан Шапиро — «Два кислородных кольца Лебедя»
Джулиан Шапиро — «Два кислородных кольца Лебедя». Фото: popsci.com

Хвост туманности Кокон, напоминающий хвост кометы, на фоне водорода альфа

Второе место: Логан Карпентер — «Туманность Кокон»

Точное изображение Карпентера туманности Кокон с хвостом, напоминающим кометный, и фоном из водорода альфа принесло ему второе место в этой категории.

Логан Карпентер — «Туманность Кокон»Логан Карпентер — «Туманность Кокон»
Логан Карпентер — «Туманность Кокон». Фото: popsci.com

Пушистая спиральная галактика, окружённая яркими звёздами

Третье место: Герберт Вальтер — «Пузырьковая галактика»

Изображение Вальтера NGC 3521, спиральной галактики, поразило судей своим мягким, словно шерстяным видом.

Герберт Вальтер — «Пузырьковая галактика»Герберт Вальтер — «Пузырьковая галактика»
Герберт Вальтер — «Пузырьковая галактика». Фото: popsci.com
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#Алина Ибрагимова#Космос#Все материалы авторов#Звезды#Фотография#Конкурс
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