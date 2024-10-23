Космос как на ладони: лучшие снимки астрофотографов 2024

Австралийский фотограф Фил Харт получил главный приз за своё невероятное изображение солнечного затмения 2023 года, сделанное над Эксмутом, Западная Австралия. Его фотография стала одной из самых высокоразрешённых (в белом свете) изображений солнечной короны за всю историю. Детали снимка впечатляют: Харт создал его с помощью нескольких телескопов, видеокадров и снимков в формате RAW.