Буккальный массаж как безопасная альтернатива липосакции лица

Posted 23 октября, 11:37
Published 23 октября, 11:37
Modified 23 октября, 11:39
Updated 23 октября, 11:39
Буккальный массаж — это процедура, при которой основное внимание уделяется щечной подушечке — мешочку жировой ткани, расположенному между скулой и челюстью, рассказывает издание Вyrdie.
Массаж снимает напряжение в лицевых мышцах, окружающих подушечку, и вручную выводит лимфатическую жидкость, чтобы временно придать лицу более четкие контуры.
«Массаж воздействует на мышцы, помогая разгладить их и ослабить напряжение, сковывающее их», — объясняет косметолог Медина-Клегхорн.
Этот массаж уникален тем, что он проводится внутри ротовой полости, то есть специалист массирует внутреннюю поверхность рта клиента руками в перчатках. Эта услуга направлена на снятие напряжения в лицевых мышцах, которым можно получить доступ под другим углом, работая внутри ротовой полости.
Поскольку щёчная подушечка расположена вдоль зубов, если делать массаж снаружи, можно просто вдавить кожу и мышцы в зубы. Внутриротовой аспект позволяет проводить изолированные манипуляции и добиваться более заметных результатов.
Буккальный массаж работает путем сочетания техник расслабления мышц с лимфодренажем. Комбинация позволяет более четко разграничить скулы и линию подбородка, придавая лицу естественный контур.
«Буккальный массаж расслабляет все лицо и мускулатуру, — рассказывает визажист и эксперт по пластике лица Джозеф Карилло. — „Побочным“ эффектом является то, что лица людей становятся стройнее».
Хотя в последнее время процедура приобрела популярность благодаря своим эстетическим преимуществам, изначально методика была создана для лечения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, обычно называемой ВНЧС. Расслабляя мышцы лица, буккальный массаж может помочь облегчить боль.
Массаж щёк также может принести эмоциональную пользу.
«На лице отражаются все наши эмоции, — считает Медина-Клегхорн. — Мы испытываем напряжение, связанное со стрессом, грустью, гневом, счастьем. Поэтому массаж снимает напряжение вручную, а человек избавляется от эмоций».
Специалист рекомендует избегать массажа щёк в течение двух недель после введения филлеров или ботокса, чтобы предотвратить миграцию инъекций. Также следует отложить любые абразивные или абляционные процедуры для кожи — лазерное лечение или микронидлинг.
Кроме того, следует воздержаться от массажа, если вы находитесь на первом или третьем триместре беременности, страдаете хроническими заболеваниями кожи (такими как акне, экзема или псориаз) или если вам некомфортно из-за того, что массаж проводится внутри полости рта.
Результаты буккального массажа заметны сразу и продолжают проявляться в течение нескольких дней. Каррильо объясняет, что наилучшие результаты клиенты видят примерно на второй-третий день после процедуры: скулы могут выглядеть более четко очерченными, линия подбородка четкой, а кожа — более упругой и сияющей.
Продлить эффект можно выполняя поддерживающие процедуры дома, например, делая упражнения для лица или используя Гуа Ша.
Хотя результаты буккального массажа не являются постоянными или такими же очевидными, как при удалении буккального жира, эта процедура для лица отлично подходит тем, кто ищет нехирургический способ моделирования лица.