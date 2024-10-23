Буккальный массаж как безопасная альтернатива липосакции лица

Одной из популярных косметических операций на лице является удаление жира. Однако нельзя отрицать, насколько инвазивной и дорогостоящей является эта услуга. В связи с этим буккальный массаж стал более безопасным и доступным по цене вариантом. Но насколько он хорош и эффективен?

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