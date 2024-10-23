6 важных советов по подготовке приподнятых грядок к зиме

Опылители и другие представители дикой природы часто зимуют в опавших листьях и стеблях многолетних растений, поэтому лучше оставить их в приподнятой грядке до тех пор, пока весной не потеплеет. Однако если вы выращиваете овощи, однолетние цветы и травы, то можете смело выдергивать старые растения и добавлять их в компостную кучу.