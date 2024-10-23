6 важных советов по подготовке приподнятых грядок к зиме

Posted 23 октября, 07:13
Published 23 октября, 07:13
Modified 23 октября, 07:15
Updated 23 октября, 07:15
Опылители и другие представители дикой природы часто зимуют в опавших листьях и стеблях многолетних растений, поэтому лучше оставить их в приподнятой грядке до тех пор, пока весной не потеплеет. Однако если вы выращиваете овощи, однолетние цветы и травы, то можете смело выдергивать старые растения и добавлять их в компостную кучу.
Не добавляйте в компост больные растения — выбросьте их в мусорное ведро, чтобы не создавать проблем в следующем году.
Со временем земля истощается, что может привести к дефициту питательных веществ для растений и снижению урожайности. Вы можете избежать этих проблем, тестируя почву раз в три года и внося удобрения при необходимости.
Не смотря на то, что тесты можно проводить весной, осень обычно является лучшим временем для этой процедуры, так как дает больше времени перегноя навоза и перерабатывании питательных веществ.
Некоторые удобрения с замедленным высвобождением, такие как гипс и сера, следует вносить осенью, поскольку им требуется некоторое время, чтобы проникнуть в почву.
Также осень является лучшим временем для внесения навоза, поскольку свежий может обжечь растущие растения. При этом даже выдержанный навоз может представлять опасность для здоровья, если его вносить в сад во время сбора урожая. Компост можно вносить как весной, так и осенью.
Покровные культуры можно использовать вместе с компостом и другими почвенными удобрениями или вместо них. Они могут заменить питательные вещества и защитить почву от суровых зимних погодных условий.
Эти сидераты обычно высаживают примерно за месяц до первых осенних заморозков, а весной их перекапывают с почвой. Вы можете использовать на своих грядках разные виды покровных культур, но популярными являются горчица, рапс, рожь, малиновый клевер, гречиха и полевой горох.
Мульча — неотъемлемая часть любого сада, но она особенно важна на приподнятых грядках, где почва больше подвержена воздействию окружающей среды. Хотя мульча может не очень хорошо сочетаться с покровными культурами, она может предотвратить вымывание других удобрений из почвы и идеально подходит для защиты корней многолетних растений от зимних повреждений.
Поскольку мульча является изолятором, весной вы можете убрать часть мульчи, чтобы почва на приподнятых грядках быстрее прогрелась.
Если вы заметили какие-либо повреждения на грядках, используйте осеннее время чтобы привести в порядок каркасы и сделать необходимый ремонт.
Например, можно покрасить лаги, заменить гниющие доски или поправить рамы, чтобы каркас был прочнее и ровнее. Если уровень почвы понизился, вы также можете снова засыпать грядки на возвышенностях.
Источник: bhg