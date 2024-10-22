Универсальная сумка женщины: 10 незаменимых предметов, которые должны быть с собой всегда

Вам когда-нибудь не хватало ручки, чтобы записать важную информацию? Этого больше не произойдет, если вы поместите в сумку небольшой блокнот и ручку. Они пригодятся не только для деловых заметок, но и для того, чтобы зарисовать интересную идею или запомнить важное напоминание.