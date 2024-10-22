Не бродите по осенней листве — почему появляется аллергия осенью

Posted 22 октября, 06:16
Published 22 октября, 06:16
Modified 22 октября, 07:21
Updated 22 октября, 07:21
В первую очередь виноваты снижение иммунитета и прохладная дождливая погода, которая создает идеальные условия для проявления осенних аллергенов. Например, плесневых грибков, которые образуются в опавшей листве.
Аллерголог-иммунолог Галина Серебрянская:
«Если после прогулки по лесу, парку появляются признаки простуды (насморк, заложенность носа, слезотечение), возможно, это та самая осенняя аллергия».
Кроме того, у человека может возникать повышенная реакция на атмосферный холод. Причем аллергия появляется даже при не очень низких температурах. При влажной и ветреной погоде может возникнуть покраснение и сильный зуд кожных покровов. Это тоже проявления осенней аллергии.
Осенью часто возникает бытовая аллергия, поскольку люди в это время года меньше бывают на свежем воздухе. В помещениях хорошо размножаются пылевые клещи, потому у аллергиков может начаться обострение.
В первую очередь при признаках аллергии стоит обратиться к врачу. Симптомы аллергии очень схожи с признаками вирусных и инфекционных простудных заболеваний. Только врач может определить, чем именно вы болеете.
Аллерголог Надежда Логина:
«В отличие от вирусных инфекций, как правило, аллергия носит затяжной характер. Однако она не сопровождается повышенной температурой, симптомами интоксикации в виде резкой слабости и боли в суставах. Это больше свойственно респираторным вирусным инфекциям».
Чтобы защититься от аллергии, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Снять симптомы аллергии помогают антигистаминные препараты Цетрин, Лоратадин, Зодак. Но если они не помогают, лучше обратится к врачу. Иначе обычная аллергия может перетечь в серьезное заболевание, например в бронхиальную астму.
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