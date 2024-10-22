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Posted 22 октября, 06:16

Published 22 октября, 06:16

Modified 22 октября, 07:21

Updated 22 октября, 07:21

Не бродите по осенней листве — почему появляется аллергия осенью

Не бродите по осенней листве — почему появляется аллергия осенью

22 октября 2024, 06:16
Фото: Изображение Midjourney
Не бродите по осенней листве — почему появляется аллергия осенью
Осенью часто обостряется аллергия. Причем страдают в первую очередь органы дыхания. Как защититься от аллергии и снизить ее проявления — спросили у аллергологов.

Почему осенью возникает аллергия

В первую очередь виноваты снижение иммунитета и прохладная дождливая погода, которая создает идеальные условия для проявления осенних аллергенов. Например, плесневых грибков, которые образуются в опавшей листве.

Аллерголог-иммунолог Галина Серебрянская:

«Если после прогулки по лесу, парку появляются признаки простуды (насморк, заложенность носа, слезотечение), возможно, это та самая осенняя аллергия».

Кроме того, у человека может возникать повышенная реакция на атмосферный холод. Причем аллергия появляется даже при не очень низких температурах. При влажной и ветреной погоде может возникнуть покраснение и сильный зуд кожных покровов. Это тоже проявления осенней аллергии.

Осенью часто возникает бытовая аллергия, поскольку люди в это время года меньше бывают на свежем воздухе. В помещениях хорошо размножаются пылевые клещи, потому у аллергиков может начаться обострение.

Симптомы аллергии очень схожи с признаками вирусных и инфекционных простудных заболеванийСимптомы аллергии очень схожи с признаками вирусных и инфекционных простудных заболеваний
Симптомы аллергии очень схожи с признаками вирусных и инфекционных простудных заболеваний. Фото: Изображение Midjourney

Как избавиться от аллергии осенью

В первую очередь при признаках аллергии стоит обратиться к врачу. Симптомы аллергии очень схожи с признаками вирусных и инфекционных простудных заболеваний. Только врач может определить, чем именно вы болеете.

Аллерголог Надежда Логина:

«В отличие от вирусных инфекций, как правило, аллергия носит затяжной характер. Однако она не сопровождается повышенной температурой, симптомами интоксикации в виде резкой слабости и боли в суставах. Это больше свойственно респираторным вирусным инфекциям».
Снять симптомы аллергии помогают антигистаминные препаратыСнять симптомы аллергии помогают антигистаминные препараты
Снять симптомы аллергии помогают антигистаминные препараты. Фото: Изображение Midjourney

Чтобы защититься от аллергии, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Не гуляйте по опавшей листве, выбирайте сухие дорожки.
  2. После прогулки по улице обязательно примите душ, чтобы избавиться от аллергенных частиц.
  3. Чаще делайте влажную уборку и проветривайте помещение.
  4. Боритесь с плесенью во влажных зонах — туалете и ванной. Чистите кондиционеры и вытяжные устройства.

Снять симптомы аллергии помогают антигистаминные препараты Цетрин, Лоратадин, Зодак. Но если они не помогают, лучше обратится к врачу. Иначе обычная аллергия может перетечь в серьезное заболевание, например в бронхиальную астму.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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#Екатерина Непомнящая#Осень#Здоровье#Аллергия#Все материалы авторов
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