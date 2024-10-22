Не бродите по осенней листве — почему появляется аллергия осенью

Кроме того, у человека может возникать повышенная реакция на атмосферный холод. Причем аллергия появляется даже при не очень низких температурах. При влажной и ветреной погоде может возникнуть покраснение и сильный зуд кожных покровов. Это тоже проявления осенней аллергии.