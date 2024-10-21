Вести с Недели моды в Нью-Йорке: 6 модных трендов, которые будут носить все в 2025 году

В моде весна/лето 2025 года изобилуют такие ткани и фактуры, как сетка, органза, кружево. Все, что намекает на сексуальность образа, но не делает его кричащим и вульгарным. Дизайнеры вдохновили публику эффектными блузами и топами из прозрачной материи, летящими юбками из невесомого шифона. Приветствуются мягкие цвета и неожиданные штрихи на ткани, такие как горошек и бахрома.