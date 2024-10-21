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Posted 21 октября, 08:03

Published 21 октября, 08:03

Modified 21 октября, 08:05

Updated 21 октября, 08:05

Вести с Недели моды в Нью-Йорке: 6 модных трендов, которые будут носить все в 2025 году

Вести с Недели моды в Нью-Йорке: 6 модных трендов, которые будут носить все в 2025 году

21 октября 2024, 08:03
Фото: freepik
В рамках Недели моды в Нью-Йорке уже состоялись показы сезона весна/лето 2025 года. Так что основные модные тенденции будущего года уже известны. Стилисты выделили 7 основных трендов, которые будут просто ошеломительно популярны.

Бокси-блейзеры

Оверсайз по-прежнему актуален — это первое, что дали понять дизайнеры, представив на подиумах свободные блейзеры, которые сочетают в себе и настроение офисного стиля, и непринужденность образа кэжуал. Сразу несколько модных домов, в том числе Ralph Lauren и Tommy Hilfiger, представили свои модели летящих оверсайз-блейзеров.

Фото: freepik

Прозрачные ткани

В моде весна/лето 2025 года изобилуют такие ткани и фактуры, как сетка, органза, кружево. Все, что намекает на сексуальность образа, но не делает его кричащим и вульгарным. Дизайнеры вдохновили публику эффектными блузами и топами из прозрачной материи, летящими юбками из невесомого шифона. Приветствуются мягкие цвета и неожиданные штрихи на ткани, такие как горошек и бахрома.

Фото: freepik

Вторжение 60-х годов

Совсем недавно модельеры вдохновлялись эстетикой 90-х и нулевых годов, а теперь прыгнули еще дальше в прошлое. Новые коллекции модных домов навеяны силуэтами, текстурами и цветовыми историями 60-х годов. На подиумах было много ретрофасонов, твида, тренчей, коротких платьев из хлопка и жаккарда.

Фото: freepik

Поп-арт шик

Многие дизайнеры привнесли атмосферу поп-арта в свои коллекции прет-а-порте в новом сезоне. По подиуму расхаживали модели словно на показе стрит-стайла: в костюмах расцветки колор-блок, с принтами в стиле 3D на платьях и футболках, яркими надписями и пр.

Фото: freepik

Готический гламур

Готический гламур стал неотъемлемой частью подиума сезона весна/лето 2025 года. На подиумах господствовали шелковые тренчи оверсайз формата с оборками на воротнике, шелковистые розовые блузки с черной бахромой и ярким мехом. Из аксессуаров — массивные металлические украшения, декоративные цветы.

Фото: freepik

Текстурные сюрпризы

Мода должна веселить и радовать, а что может сделать это лучше, чем различные текстурные детали. Рюши, аппликации, ленты, купоны, бахрома — все это украсило модели будущего сезона, делая таким волнительным его предвкушение.

Фото: freepik
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#Алла Хан#Общество#Мода#Все материалы авторов#Тренда 2025
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