Цвета одежды для знаков зодиака — какой оттенок усилит вашу энергию

Posted 21 октября, 08:22
Published 21 октября, 08:22
Modified 21 октября, 08:24
Updated 21 октября, 08:24
Энергичным, амбициозным, страстным Овнам, конечно же, подходят и соответствующие оттенки. Их энергию помогают раскрыть оранжевый и все оттенки красного — марсианские цвета, побуждающие к действию.
Надежные и практичные Тельцы уверенно стоят на земле, любят приземленность и комфорт. Поэтому их оттенки — максимально природные и натуральные: вся гамма коричневого, бежевый цвет.
Двойственная натура Близнецов сочетает в себе несколько оттенков, которым присущи легкость и воздушность. Сочетайте нежно-голубой с розовым, изумрудный с белым, оранжевый с мягким синим.
Чувствительные и эмоциональные Раки любят семейный уют и гармонию во всем. Их цвета — нежно-голубой, песочный, белоснежный.
Харизматичные и яркие Львы обожают привлекать внимание к своей персоне. Их энергия раскрывается во всех оттенках красного. Но тут важно сочетать теплые оттенки с холодными — так вы сможете раскрыть свою натуру со всех сторон.
Практичные Девы предпочитают не выделяться из толпы, но обожают выглядеть стильно и элегантно. Их цвета — теплые и базовые коричневый, бежевый. Так они могут чувствовать комфортно в любых обстоятельствах.
Весы обожают гармонию и склонны к компромиссам. Поэтому им не стоит выбирать контрастные сочетания. Им помогают раскрыться сочетания голубого с персиковым, фиолетового с золотым, зеленого с розовым.
Страстные и загадочные Скорпионы привлекают внимание своей стильностью и утонченностью. Их цвет — классический черный, подчеркивающий скрытые и глубокие стороны души этого знака зодиака.
Склонные к авантюризму, оптимистичные Стрельцы обожают свободу и независимость. Зеленые цвета помогут им активно развиваться и двигаться вперед, а желтый цвет добавит в жизнь ярких красок.
Ответственные и надежные Козероги обладают сильным духом и упорством в достижении целей. Сочетание консервативных цветов — белого и черного — помогут Козерогам не отвлекаться от целей и чувствовать уверенность в себе.
Креативные и общительные Водолеи больше всего ценят дружбу. Их легкий и добродушный нрав помогают раскрыть светлые оттенки зеленого, голубого, розового, сиреневого.
Эмоциональные и чувственные Рыбы очень романтичны. Их цвета — глубокие оттенки синего и красного. А розовый цвет добавит в жизнь энергии и динамики.