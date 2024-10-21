newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 08:58

Published 21 октября, 08:58

Modified 21 октября, 09:00

Updated 21 октября, 09:00

Стрижки на осень — 5 популярных причесок от икон стиля

Стрижки на осень — 5 популярных причесок от икон стиля

21 октября 2024, 08:58
Фото: Изображение Midjourney
Эти прически носят знаменитости и звезды стритстайла, их можно заметить на подиумах и модных показах. Предлагаем вам выбрать модную стрижку на короткие, длинные или средние волосы — варианты из модной копилки икон стиля.

Боб с ровным срезом

Боб — главный тренд 2024 года. Эту прическу с разными вариациями можно увидеть у многих знаменитостей, среди которых Люси Бойнтон, Дженнифер Энистон, Пенелопа Крус. Но осенью модным будет считаться боб с прямым и плотным срезом. Вариант подходит волосам средней длины и коротким.

Фото: freepik

Многослойность

Классические многослойные прически без сильной разницы в длине прядей — выбор номер один среди звезд стритстайла. Текстура и объем создаются за счет определенной техники: пряди во время стрижки оттягивают на 90 градусов и выше. Прическа позволяет экспериментировать с разными вариантами укладки, но осенью-2024 в тренде небрежность и легкость.

Фото: freepik

Стрижка-бабочка

Тренд на butterfly cut был замечен еще в весенних подиумных коллекциях. Стрижка придает объем даже самым тонким волосам, поэтому приобрела популярность у обладательниц волос средней длины и длинных волос. Если вы хотите, чтобы прическа выглядела стильно и пышно, но в то же время не хотите заморачиваться с укладкой — такая стрижка вам точно подойдет.

Фото: страница модели hoskelsa

Микробоб с челкой

Короткий боб также не сдает свои позиции. Селебрити появляются осенью с коротким каре (длина волос должна быть не ниже линии подбородка) с небрежной челкой. Правда, в этом варианте придется немного повозиться с укладкой, но гранж в стиле 90-х обеспечен.

Фото: страница TAYLORLASHAE

Суперкороткая пикси

Креативное решение для модниц, не пожалевших расстаться с длинными локонами. Хитом осени-2024 стал короткий, практически мужской вариант стрижки. Причем и челка должна быть ультракороткой — этот тренд завирусился среди модниц еще летом, но осенью по-прежнему будет актуальным.

Фото: freepik
Читайте также:
Массаж сухой щеткой от целлюлита — помогает или нет?Укладка на 5+: как выбрать пенку — секреты профессионалаКак стать героиней дорамы: выбираем модные корейские стрижки
#Екатерина Непомнящая#Общество#Красота#Тренды 2024
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика