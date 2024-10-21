Стрижки на осень — 5 популярных причесок от икон стиля

Тренд на butterfly cut был замечен еще в весенних подиумных коллекциях. Стрижка придает объем даже самым тонким волосам, поэтому приобрела популярность у обладательниц волос средней длины и длинных волос. Если вы хотите, чтобы прическа выглядела стильно и пышно, но в то же время не хотите заморачиваться с укладкой — такая стрижка вам точно подойдет.