Стрижки на осень — 5 популярных причесок от икон стиля

Posted 21 октября, 08:58
Published 21 октября, 08:58
Modified 21 октября, 09:00
Updated 21 октября, 09:00
Боб — главный тренд 2024 года. Эту прическу с разными вариациями можно увидеть у многих знаменитостей, среди которых Люси Бойнтон, Дженнифер Энистон, Пенелопа Крус. Но осенью модным будет считаться боб с прямым и плотным срезом. Вариант подходит волосам средней длины и коротким.
Классические многослойные прически без сильной разницы в длине прядей — выбор номер один среди звезд стритстайла. Текстура и объем создаются за счет определенной техники: пряди во время стрижки оттягивают на 90 градусов и выше. Прическа позволяет экспериментировать с разными вариантами укладки, но осенью-2024 в тренде небрежность и легкость.
Тренд на butterfly cut был замечен еще в весенних подиумных коллекциях. Стрижка придает объем даже самым тонким волосам, поэтому приобрела популярность у обладательниц волос средней длины и длинных волос. Если вы хотите, чтобы прическа выглядела стильно и пышно, но в то же время не хотите заморачиваться с укладкой — такая стрижка вам точно подойдет.
Короткий боб также не сдает свои позиции. Селебрити появляются осенью с коротким каре (длина волос должна быть не ниже линии подбородка) с небрежной челкой. Правда, в этом варианте придется немного повозиться с укладкой, но гранж в стиле 90-х обеспечен.
Креативное решение для модниц, не пожалевших расстаться с длинными локонами. Хитом осени-2024 стал короткий, практически мужской вариант стрижки. Причем и челка должна быть ультракороткой — этот тренд завирусился среди модниц еще летом, но осенью по-прежнему будет актуальным.