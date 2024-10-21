Прячу «рождественскую звезду» в октябре, чтобы зимой она снова цвела яркими красками

Пуансеттия — одно из самых популярных комнатных растений в праздничный сезон благодаря своим красным прицветникам. Их часто дарят на праздники, и большинство людей относятся к ним как к однолетним растениям, а затем избавляются от них. И очень зря! Эксперты рассказали про уход в домашних условиях.

Если правильно ухаживать за пуансеттией, то выращивать её можно круглый год. Благодаря этим советам вам больше не придётся выбрасывать эти великолепные рождественские растения, они снова зацветут яркими красками. Хотя красные лепестки пуансеттии и похожи на цветы, на самом деле это листья растения — прицветники. рождественская звезда уход в домашних условиях . Фото: Изображение Midjourney Почему пуансеттии нужна темнота Пуансеттия — это фотопериодическое растение, его цветение начинается после продолжительных периодов темноты. И если вы не будете их соблюдать, растения не будут выпускать новые яркие прицветники. «Убирайте пуансеттии в полную темноту, — советует профессиональный садовод Эш Рид. — Это имитирует короткие зимние дни и заставляет растение цвести». КОГДА СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ПУАНСЕТТИЮ В ТЕМНОТЕ Чтобы пуансеттия снова зацвела, нужно выполнить несколько шагов перед тем, как поместить её в тёмное место. Когда зима закончится, в конце весны обрежьте стебли до 10-15 сантиметров в высоту с помощью острых и чистых секаторов. Не забудьте надеть защитные перчатки, так как сок может вызвать раздражение. Также рекомендуется пересадить пуансеттию в горшок большего размера. Продолжайте поливать пуансеттию и регулярно удобряйте растение подкормкой для комнатных растений каждые 3–4 недели. Затемнение следует начинать в начале октября, советует Кайла Гайдаш, владелица Mental Houseplants: «Это время совпадает с естественным сокращением светового дня и помогает имитировать естественную среду обитания растения». Если спрятать растение отсвета в октябре, то к праздничному периоду пуансеттии будут в полном цвету и смогут занять своё почетное место в рождественском декоре. Как долго хранить пуансеттию в темноте Чтобы пуансеттия зацвела повторно, ей нужно обеспечить постоянный цикл света и темноты. Очень важно, чтобы свет падал на неё не более 10 часов в день, а такой график света и темноты сохранялся в течение 8–10 недель. Владан Николич, эксперт по комнатным растениям и основатель Mr Houseplant, объясняет: «Этим ярким растениям для формирования цветов требуется не менее 12 часов полной темноты в течение каждого 24-часового цикла. В идеале вы должны закрывать их в шкафу или картонной коробке каждый вечер с 17:00 до 7:00». Как только прицветники начнут окрашиваться, пуансеттию можно вернуть в нормальные условия освещения. Нет необходимости продолжать держать её в темноте, она может оставаться на подоконнике вместе с другими комнатными растениями. Пуансеттия уход в домашних условиях . Фото: Изображение Midjourney Где можно хранить пуансеттию? Обычно пуансеттию хранят в шкафу или в коробке в тёмном месте. Если вы выбираете картонную коробку, Владан Николич рекомендует заклеить все швы скотчем, чтобы в коробку не проникал свет. Для успешного повторного цветения пуансеттии требуется полная темнота каждую ночь. Кайла Гайдаш предупреждает, что «даже кратковременное воздействие света может задержать или предотвратить цветение». Пуансеттию также следует держать в помещении с температурой 16-21 °C и вдали от любых перепадов температуры. Ее нужно защищать от центрального отопления, а также от холодных сквозняков. Что касается полива пуансеттии, продолжайте поддерживать почву во влажном состоянии во время периода покоя, стараясь не переувлажнять и не пересушивать её. Не удобряйте пуансеттию во время периода покоя или в праздничные дни. Зацветет пышным цветом: исправляем 5 ошибок в уходе за декабристом в домашних условиях Узнать подробнее Читайте также: Пионы осенью: как сажать, обрезать и насколько глубоко заделывать корни в открытый грунт Нужно ли удалять засохшие бутоны у хризантем осенью? Зацветут самыми первыми! 6 растений, которые нужно сеять в октябре для ранней весны