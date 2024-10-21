Осваиваем новое хобби — вязание: 12 самых простых и быстрых вещей для начинающих

Многие зимние предметы гардероба и аксессуары требуют сложных техник вязания. Но для новичков есть гетры, которые по сути представляют собой длинную трубу. И что самое приятное, вы можете даже вязать их в расправленном виде (то есть на двух спицах), соединив в круг с помощью простого платочного узора. Это очень простой проект для начинающих.