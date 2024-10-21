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Posted 21 октября, 12:14

Published 21 октября, 12:14

Modified 21 октября, 12:16

Updated 21 октября, 12:16

Осваиваем новое хобби — вязание: 10 самых простых и быстрых вещей для начинающих

Осваиваем новое хобби — вязание: 12 самых простых и быстрых вещей для начинающих

21 октября 2024, 12:14
Фото: Изображение Midjourney
Осваиваем новое хобби — вязание: 10 самых простых и быстрых вещей для начинающих
С началом холодов многие берутся за спицы и крючок, чтобы освоить вязание. Но что же можно связать интересного, а главное, полезного, пока учишься осваивать петли?

1. ШАРФ ИЗ КРУПНОЙ ПЛОТНОЙ ШЕРСТИ

Для абсолютного новичка в вязании рекомендуется выбрать проект, в котором не так много сложных петель или форм. Прежде всего, вам нужно научиться правильно распределять натяжение и делать ровные петли на протяжении многих рядов.

Простой шарф, связанный платочной вязкой, даст вам именно такую возможность. Если вы выберете толстую пряжу (которая гораздо лучше скроет мелкие недочёты), то сможете еще больше гордиться своим первым изделием.

ШарфШарф
Шарф.
Фото: https://nimble-needles.com/patterns/10-easy-knitting-projects-for-beginners/

2. ПРИХВАТКА ИЛИ КУХОННОЕ ПОЛОТЕНЦЕ

Ещё одна очень полезная вещь, которую можно связать для начинающих, это прихватки или полотенца для посуды. Во-первых, их очень быстро вязать. Во-вторых, вы можете выбрать очень недорогую хлопковую или акриловую пряжу для тренировки узоров.

Но это ещё не всё. Скатерти — это, по сути, просто маленькие квадратики. Поэтому они являются идеальным проектом для изучения новых вязальных петель.

3. ПРОСТАЯ ШАПОЧКА В РУБЧИК 1×1

Как только вы свяжете пару прихваток и будете достаточно уверенно вязать лицевыми и изнаночными петлями, то можете попробовать связать свой первый проект шапки круговым вязанием.

Почему? Потому что вам нужно делать себе вызов и прокачивать свои навыки от простого к сложному.

Простая шапочка в рубчикПростая шапочка в рубчик
Простая шапочка в рубчик. Фото: Изображение Midjourney

4. ПЕРЧАТКИ БЕЗ ПАЛЬЦЕВ (НА ПРЯМЫХ СПИЦАХ)

Многие зимние предметы гардероба и аксессуары требуют сложных техник вязания. Но для новичков есть гетры, которые по сути представляют собой длинную трубу. И что самое приятное, вы можете даже вязать их в расправленном виде (то есть на двух спицах), соединив в круг с помощью простого платочного узора. Это очень простой проект для начинающих.

5. ПРОСТОЕ СЕРДЕЧКО ДЛЯ ПОДВЯЗКИ

Что может быть лучше, чем провести время, думая о ком-то особенном, и подарить ему свою любовь? Неважно, День святого Валентина это, день рождения или даже свадьба, этот универсальный знак любви всегда будет принят с радостью.

Вязанное сердечкоВязанное сердечко
Вязанное сердечко. Фото: Изображение Midjourney

6. ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОСУДЫ

У вас дома стол со стеклянной столешницей? Лучший способ не покарябать его и и не вздрагивать от звука чашки на столе — подставки. Если вы новичок, то можете начать с квадратных подставок, но по мере того, как вы будете осваивать вязание, научитесь вязать и круглые.

Также можно обратить внимание на вязанные подстилки под посуду, для комодов, шкафов, под цветочные горшки и т. д.

7. ПРОСТОЙ КАПЮШОН

Вы знаете, что такое капор? Это простой круглый шарф, который согреет вашу шею. В то время как большинство сложных узоров вяжутся по кругу, вы можете начать с простого изделия, затем соединив его простым швом.

Вязаный капорВязаный капор
Вязаный капор. Фото: Изображение Midjourney

8. ЧЕХОЛ НА КРУЖКУ

Вы не любите холодный чай или кружка слишком горячая, чтобы к ней прикасаться? Простое решение — чехол для посуды. Эти небольшие изделия быстро вяжутся и являются отличным подарком. В зависимости от толщины пряжи, на создание собственного чехла может уйти всего час или два. Эти плоские изделия скрепляются с помощью простой пуговицы/застёжки.

9. ГЕТРЫ

Вам не нужно быть балериной, чтобы носить гетры. Это просто универсальный аксессуар, который может согреть вас в холодный день. Простая резинка 2×2 подойдёт как нельзя лучше!

Вязанные гетрыВязанные гетры
Вязанные гетры. Фото: Изображение Midjourney

10. ВЯЗАНАЯ ЗАКЛАДКА

Закладки могут стать отличным подарком, но они также могут пригодиться в быту.

11. НАВОЛОЧКА

Наволочка может показаться сложным проектом, но на самом деле для этого потребуются всего лишь простые квадраты. Сначала вяжете множество маленьких заготовок, а потом соединяете их швом.

Вязанная подушкаВязанная подушка
Вязанная подушка. Фото: Изображение Midjourney

12. ПРОСТОЕ ДЕТСКОЕ ОДЕЯЛО

Кому не нравится тёплое уютное одеяло, под которым можно согреться, пока смотришь телевизор? Но большинство из них большие и требуют много времени, на завершение которого уйдут месяцы.

Но есть два способа решить эту проблему: во-первых, свяжите что-нибудь поменьше, начав не с покрывала для кровати королевского размера, а с детского одеяльца. А ещё вы можете выбрать красивую толстую пряжу яркого цвета, чтобы закончить работу быстро!

Источник: nimble-needles

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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#Хобби#Дом и сад#Вязание
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