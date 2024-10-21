Какие сны предсказывают болезнь и стоит ли доверять их значению

Если вам приснился один из снов, указывающий на то или иное заболевание, то это не повод пугаться. Но если этот сон повторяется постоянно, если сновидения мучительны и мешают вам высыпаться, то это служит сигналом, что в организме произошел сбой. Стоит задуматься о своем здоровье и изменить образ жизни и привычки.