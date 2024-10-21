Какие сны предсказывают болезнь и стоит ли доверять их значению

Posted 21 октября, 08:37
Published 21 октября, 08:37
Modified 21 октября, 08:39
Updated 21 октября, 08:39
Утверждение, что сны могут предсказывать заболевания, является несколько спорным. Хотя ряд медицинских исследований подтверждает связь между содержанием сновидений и наличием проблем со здоровьем.
Зачастую изменения в организме происходят задолго до появления явных симптомов. Эти изменения обнаруживаются мозгом на подсознательном уровне и могут быть переведены в так называемые «продромальные» сны, то есть сны, которые отражают начало болезни до появления ее признаков.
Проблемы с сердцем:
Проблемы с печенью и поджелудочной:
Болезни желудка:
Болезни суставов и позвоночника:
Если вам приснился один из снов, указывающий на то или иное заболевание, то это не повод пугаться. Но если этот сон повторяется постоянно, если сновидения мучительны и мешают вам высыпаться, то это служит сигналом, что в организме произошел сбой. Стоит задуматься о своем здоровье и изменить образ жизни и привычки.
То же касается и кошмаров. Если страшные сны преследуют вас постоянно, то это говорит о стрессовой ситуации. Такое состояние нуждается в лечении и в этом случае желательно обратиться к врачу или психотерапевту.