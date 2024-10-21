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Posted 21 октября, 08:37

Published 21 октября, 08:37

Modified 21 октября, 08:39

Updated 21 октября, 08:39

Какие сны предсказывают болезнь и стоит ли доверять их значению

Какие сны предсказывают болезнь и стоит ли доверять их значению

21 октября 2024, 08:37
Фото: Изображение Midjourney
Определенные сновидения могут быть предвестниками болезней. Это подтверждают сомнологи. Какие сны предсказывают заболевания и когда нужно доверять их значению?

Утверждение, что сны могут предсказывать заболевания, является несколько спорным. Хотя ряд медицинских исследований подтверждает связь между содержанием сновидений и наличием проблем со здоровьем.

Почему так происходит?

Зачастую изменения в организме происходят задолго до появления явных симптомов. Эти изменения обнаруживаются мозгом на подсознательном уровне и могут быть переведены в так называемые «продромальные» сны, то есть сны, которые отражают начало болезни до появления ее признаков.

Фото: freepik

Значение снов при разных заболеваниях

Проблемы с сердцем:

  • ощущение тисков или удушья;
  • удары в область солнечного сплетения;
  • громкий звук, вызывающий страх смерти;
  • падение в бездонную пропасть;
  • ощущение жара и ощущение тесной одежды.

Проблемы с печенью и поджелудочной:

  • видите во сне (или едите во сне) испорченные продукты;
  • ощущаете во сне приступ тошноты;
  • больные цыплята или больные куры.

Болезни желудка:

  • удары в область живота;
  • ощущение во сне схваток, напоминающих родовые;
  • запутанные ветви или корни деревьев.

Болезни суставов и позвоночника:

  • видите себя в плену;
  • носите тесную обувь;
  • поднимаете тяжелый груз;
  • хотите встать на ноги, но не получаются;
  • стоите на коленях.
Фото: freepik

Нужно ли доверять значению снов и бежать к врачу

Если вам приснился один из снов, указывающий на то или иное заболевание, то это не повод пугаться. Но если этот сон повторяется постоянно, если сновидения мучительны и мешают вам высыпаться, то это служит сигналом, что в организме произошел сбой. Стоит задуматься о своем здоровье и изменить образ жизни и привычки.

То же касается и кошмаров. Если страшные сны преследуют вас постоянно, то это говорит о стрессовой ситуации. Такое состояние нуждается в лечении и в этом случае желательно обратиться к врачу или психотерапевту.

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