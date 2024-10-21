Евгения Медведева рассказала о странных событиях в личной жизни

Однако ранее Женя не могла похвастаться удачным любовным опытом. Она никогда не оставляла парней первой — они уходили сами без каких-либо причин. Молодые люди напоследок признавались, что она им больше не нужна. А девушка расстраивалась, потому что предпосылок к расставаниям она не видела, а ей хотелось бы самой принимать решения — что делать, если любовь прошла, можно ли оставаться друзьями или хорошими знакомыми после завершения романа.