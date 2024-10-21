Евгения Медведева рассказала о странных событиях в личной жизни

Posted 21 октября, 18:15
Published 21 октября, 18:15
Modified 21 октября, 18:19
Updated 21 октября, 18:19
Как сообщает www.starhit.ru, уже два года Женя счастлива в любви с коллегой Дмитрием Чигиревым. 25-летняя спортсменка мало рассказывает о своих отношениях, только отмечает, что двое влюбленных почти не ссорятся и стараются своевременно разрешать разногласия с помощью разговоров. Медведева подчеркивает, что обсуждать проблемы и находить компромиссы они решили с самого начала отношений.
Спортсменка в беседе с Павлом Островским заявила, что если один из их пары хочет побыть в одиночестве, он прямо об этом заявляет. Таким образом, никаких обид и недовольства не возникает.
Однако ранее Женя не могла похвастаться удачным любовным опытом. Она никогда не оставляла парней первой — они уходили сами без каких-либо причин. Молодые люди напоследок признавались, что она им больше не нужна. А девушка расстраивалась, потому что предпосылок к расставаниям она не видела, а ей хотелось бы самой принимать решения — что делать, если любовь прошла, можно ли оставаться друзьями или хорошими знакомыми после завершения романа.
Кроме того, на одном из шоу Медведева пожаловалась на партнера по участию в «Ледниковом периоде» Даню Милохина. Как и многие парни, общавшиеся с Женей, он попытался ее обмануть. Сначала тиктокер проявлял к Жене внимание, намекая на дальнейшее продолжение их общения. Но романтике не суждено было случиться, так как Милохин неожиданно покинул проект, не дождавшись его завершения, и уехал из страны, оставив Медведеву без пары на льду.