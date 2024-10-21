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Posted 21 октября, 18:15

Published 21 октября, 18:15

Modified 21 октября, 18:19

Updated 21 октября, 18:19

Евгения Медведева

Евгения Медведева рассказала о странных событиях в личной жизни

21 октября 2024, 18:15
Фото: vk.com/team.moonbear
Евгения Медведева
Евгения Медведева сейчас строит счастливые отношения с Дмитрием Чигиревым, хотя раньше ей неоднократно разбивали сердце кавалеры. Бойфренды расставались с фигуристкой без каких-либо причин, из-за чего она сильно переживала.

Как сообщает www.starhit.ru, уже два года Женя счастлива в любви с коллегой Дмитрием Чигиревым. 25-летняя спортсменка мало рассказывает о своих отношениях, только отмечает, что двое влюбленных почти не ссорятся и стараются своевременно разрешать разногласия с помощью разговоров. Медведева подчеркивает, что обсуждать проблемы и находить компромиссы они решили с самого начала отношений.

Спортсменка в беседе с Павлом Островским заявила, что если один из их пары хочет побыть в одиночестве, он прямо об этом заявляет. Таким образом, никаких обид и недовольства не возникает.

Однако ранее Женя не могла похвастаться удачным любовным опытом. Она никогда не оставляла парней первой — они уходили сами без каких-либо причин. Молодые люди напоследок признавались, что она им больше не нужна. А девушка расстраивалась, потому что предпосылок к расставаниям она не видела, а ей хотелось бы самой принимать решения — что делать, если любовь прошла, можно ли оставаться друзьями или хорошими знакомыми после завершения романа.

Кроме того, на одном из шоу Медведева пожаловалась на партнера по участию в «Ледниковом периоде» Даню Милохина. Как и многие парни, общавшиеся с Женей, он попытался ее обмануть. Сначала тиктокер проявлял к Жене внимание, намекая на дальнейшее продолжение их общения. Но романтике не суждено было случиться, так как Милохин неожиданно покинул проект, не дождавшись его завершения, и уехал из страны, оставив Медведеву без пары на льду.

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#Марина Никишина#Знаменитости#Фигуристка#Спортсменка
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