«Это ты на фото?»: Россиян предупредили о новом способе онлайн-мошенничества

В рамках этого обмана «техническая поддержка» сообщает о запросе на деактивацию учетной записи и предлагает перейти по ссылке на фальшивый сайт Telegram или другой ресурс, где требуется ввести номер телефона и пройти авторизацию. Затем на телефон поступает SMS с кодом, который злоумышленники просят сообщить. Если жертва поделится этим кодом, преступники получат доступ к личной информации и финансам.