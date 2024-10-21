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Posted 21 октября, 13:23

Published 21 октября, 13:23

Modified 21 октября, 13:36

Updated 21 октября, 13:36

«Это ты на фото?»: Россиян предупредили о новом способе онлайн-мошенничества

«Это ты на фото?»: Россиян предупредили о новом способе онлайн-мошенничества

21 октября 2024, 13:23
Фото: Изображение Midjourney
Киберпреступники активно используют Telegram для распространения вредоносного программного обеспечения, маскируя его под изображения. В таких сообщениях злоумышленники пытаются убедить пользователей скачать файл, в котором якобы содержится фотография.

На самом деле происходит загрузка файла установки вредоносного приложения.

«Привет, это ты на фото?» — спрашивают мошенники, чтобы подстегнуть любопытство получателя.

Как информирует newizv.ru, часто высылаемый файл имеет расширение APK. Именно на тип файла следует обратить особо внимание, ведь под видом фото преступники пытаются отправить приложение для установки на устройства с операционной системой Android.

Важно отметить, что жертвами становятся первоначально друзья и знакомые пользователей, поскольку злоумышленники применяют для своих целей взломанные аккаунты.

Кроме того, мошенники могут использовать психологическое давление и запугивание, представляясь службой поддержки мессенджера и угрожая блокировкой аккаунта.

В рамках этого обмана «техническая поддержка» сообщает о запросе на деактивацию учетной записи и предлагает перейти по ссылке на фальшивый сайт Telegram или другой ресурс, где требуется ввести номер телефона и пройти авторизацию. Затем на телефон поступает SMS с кодом, который злоумышленники просят сообщить. Если жертва поделится этим кодом, преступники получат доступ к личной информации и финансам.

Подобные сообщения, звонки и рассылки в основном нацелены на пожилых людей, не обладающих достаточными знаниями о технологиях. Официальная поддержка Telegram никогда не рассылает уведомления о блокировках — такие сообщения следует игнорировать, подчеркивают эксперты.

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