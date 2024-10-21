Чем пользовались люди до появления жвачки и есть ли от неё польза

Однако у жевательной резинки есть свои недостатки — при содержании сахара может способствовать развитию кариеса. Также чрезмерное жевание может привести к проблемам с челюстью, в том числе к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Кроме того, у некоторых людей может возникнуть вздутие живота и проблемы с пищеварением из-за заглатывания воздуха во время жевания.