Чем пользовались люди до появления жвачки и есть ли от неё польза

Posted 21 октября, 08:33
Published 21 октября, 08:33
Modified 21 октября, 14:12
Updated 21 октября, 14:12
Жевательная резинка в том виде, в каком мы знаем её сегодня, относительно недавнее изобретение, но привычка жевать насчитывает тысячи лет.
Археологические данные свидетельствуют о том, что в эпоху неолита в Северной Европе люди жевали дёготь из коры берёзы, возможно, в лечебных целях, а может ради удовольствия. Древние греки жевали смолу мастичного дерева, которую они называли «мастика», что стало корнем нашего современного слова «мастицировать», то есть жевать.
В Северной и Южной Америке коренные народы задолго до прихода европейцев жевали смолу, получаемую из сока саподиллы, известную как чикл. Только в XIX веке чикл стал использоваться в производстве жевательной резинки благодаря изобретателю и бизнесмену Томасу Адамсу.
Несмотря на переход на синтетические жевательные резинки в середине XX века из-за нехватки лакрицы, традиция жевать жвачку остаётся по-прежнему актуальной, миллиарды людей по всему миру участвуют в этой древней практике.
У жевательной резинки есть как сторонники, так и противники, когда речь заходит о влиянии на здоровье. С положительной стороны, она может помочь улучшить гигиену полости рта. Жевательные резинки без сахара, особенно подслащённые ксилитом, могут стимулировать выработку слюны, нейтрализуя кислоты, смывая частицы пищи и борясь с кариесом.
Кроме того, жевательная резинка может быть полезна для когнитивных функций. Исследования показывают, что процесс жевания может усиливать приток крови к мозгу, повышая внимательность и когнитивные способности. Также было обнаружено, что жевательная резинка снижает стресс и улучшает настроение во время многозадачности.
Однако у жевательной резинки есть свои недостатки — при содержании сахара может способствовать развитию кариеса. Также чрезмерное жевание может привести к проблемам с челюстью, в том числе к дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Кроме того, у некоторых людей может возникнуть вздутие живота и проблемы с пищеварением из-за заглатывания воздуха во время жевания.
К сожалению, жевательная резинка это небиоразлагаемый каучук, из-за чего выброшенная жвачка становится стойким мусором. В последнее время на рынке появились экологически чистые альтернативы, изготовленные из натуральных веществ, таких как древесная смола или чикл. Однако они составляют лишь малую часть общего рынка.
Сегодня жевательная резинка продолжает развиваться, а производители экспериментируют с новыми вкусами, полезными свойствами и экологически чистыми материалами. От жевательной резинки с кофеином для быстрого прилива энергии до жевательной резинки для расслабления — ее будущее обещает быть таким же разнообразным, как и её прошлое.
Источник: miragenews