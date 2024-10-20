Как вырастить большую и пышную драцену в домашних условиях

Posted 20 октября, 07:42
Published 20 октября, 07:42
Modified 20 октября, 07:44
Updated 20 октября, 07:44
Драцена — это большая группа популярных комнатных растений, которые хорошо растут в различных условиях. Небольшие кустистые молодые растения хорошо смотрятся на каминных полках, столешницах и столах.
При правильных условиях комнатные растения могут достигать 1,5–1,8 метра в высоту, что делает их идеальными для украшения уголка в гостиной, столовой или кабинете. Некоторые виды драцены, выращиваемые на открытом воздухе в субтропических зонах, вырастают до 7,5 метров в высоту.
Растения драцена ядовиты для собак и кошек, поэтому размещайте их в местах, недоступных для домашних животных.
Драцены обычно выращивают как комнатные растения, и в этом случае им нужно тёплое место с ярким рассеянным светом, но летом их можно выносить на улицу. Некоторые сорта драцены устойчивы к похолоданию, но температура не должна опускаться ниже 10°C.
Драцену очень легко выращивать в помещении при минимальном уходе.
Драцена неприхотлива к освещению и может расти как в тускло освещённом офисном здании, так и на подоконнике ярко освещённого южного окна. Сорта драцены с яркой окраской лучше всего растут при ярком освещении.
Драцене нужна хорошо дренируемая почва. Между поливами давайте почве просохнуть на ощупь. Следите за тем, чтобы земля не пересыхала полностью, иначе листья начнут коричневеть, особенно на кончиках. С другой стороны, переувлажнение может быть губительным.
В целом, большинство видов драцены лучше всего растут при температуре от 16°C до 24°C. Растения предпочитают влажность 60%, хотя они переносят и среднюю влажность в помещении. В очень сухих помещениях рекомендуется использовать увлажнитель воздуха.
Удобряйте драцену один или два раза в год, чтобы поддерживать здоровье этого растения и стимулировать его рост. Подойдёт любая универсальная подкормка для комнатных растений, применяемое в соответствии с инструкцией на упаковке.
Если драцена долгое время растёт в одном и том же горшке в помещении, у неё могут возникнуть проблемы. Края и кончики листьев могут потемнеть и отмереть из-за накопления удобрений и солей в смягчённой воде. Если это произошло, возьмите за правило регулярно промывать почву, то есть поливать её водой до тех пор, пока она не станет прозрачной на дне горшка.
Лучшим решением будет пересаживать драцену каждые два года, выбирая горшок того же размера или немного больше, чем тот, в котором она растет, и каждый раз заменяя землю.
Как и большинство растений, драцена подвержена воздействию различных вредителей.
Паутинный клещ любит тёплую и сухую среду, обычно встречающуюся в домашних условиях. Вы поймёте, что на вашем растении завелись эти непрошеные гости, если увидите паутину и пятнистую листву. Он быстро размножается, и его следует уничтожить, как только вы его заметите.
Периодическое опрыскивание растения (особенно нижней стороны листьев) и почвы под ним маслом нима, которое помогает бороться с этим вредителем., а чтобы предотвратить появление паутинного клеща на открытом воздухе, регулярно промывайте драцену водой.
Мучнистые червецы и щитовка — еще два вредителя, которые доставляют беспокойство растениям драцены. Мучнистые червецы оставляют на листьях липкий налет, а щитовки выглядят как маленькие бугорки на листьях. И то, и другое приводит к пожелтению пораженных листьев и замедлению роста растения. Однако их можно обработать маслом нима или инсектицидным мылом.
Пятнистость листьев — это грибковое заболевание, которое проявляется в виде небольших коричневых пятен на листьях растения. Обычно оно возникает из-за чрезмерного полива или плохой циркуляции воздуха. Удалите и выбросьте все листья с коричневыми пятнами и улучшите циркуляцию воздуха вокруг растения.
Корневая гниль — ещё одно грибковое заболевание, поражающее драцену при чрезмерном поливе и вызывающее пожелтение, увядание или опадание листьев. Если это произошло, выбросьте и замените почву (и не поливайте слишком обильно)!
Регулярно наблюдайте за растениями драцены — если у них есть проблемы, это обычно видно по листьям. Желтые или увядающие листья могут указывать на то, что вы переувлажняете растение или держите его в контейнере с плохим дренажом. Поливайте растение, пока почва не станет влажной, но не переувлажненной. Используйте хорошо дренируемую почву в горшках в контейнере с достаточным дренажем, и растение должно восстановиться.
Избыток солнечного света также может привести к пожелтению листьев (или их увяданию); в этом случае переставьте растение в место с ярким рассеянным светом. Как правило, растения с самой яркой окраской лучше всего растут на открытом солнце. Если они выращиваются при слабом освещении, это сказывается на их окраске.
Коричневые кончики листьев драцены могут появиться из-за полива водопроводной водой. Вы не можете контролировать качество водопроводной воды, но можете (и должны) поливать драцену дистиллированной водой, если вы живёте в регионе, где водопроводная вода жёсткая и содержит фтор.
Источник: bhg