Как вырастить большую и пышную драцену в домашних условиях

Если драцена долгое время растёт в одном и том же горшке в помещении, у неё могут возникнуть проблемы. Края и кончики листьев могут потемнеть и отмереть из-за накопления удобрений и солей в смягчённой воде. Если это произошло, возьмите за правило регулярно промывать почву, то есть поливать её водой до тех пор, пока она не станет прозрачной на дне горшка.