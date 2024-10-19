Звёзды благоволят: какие знаки зодиака сделают карьерный прорыв этой осенью

Posted 19 октября, 11:59
Published 19 октября, 11:59
Modified 19 октября, 12:01
Updated 19 октября, 12:01
Как утверждают астрологи, три знака зодиака могут рассчитывать на значительные изменения и достижения в профессиональной сфере.
С наступлением осени многие начинают переосмысливать свои карьерные цели и амбиции. Астрологи считают, что это связано с движением планет, которое может оказывать влияние на наше внутреннее состояние и мотивацию. Например, осенью мы входим в сезоны Девы, Весов и Скорпиона — знаков, известных своим трудолюбием, аналитическим подходом и стремлением к переменам.
По словам астролога Хелены Вудс, «расположение планет, таких как Сатурн и Марс, в определённых знаках может подталкивать людей к поиску новых возможностей в карьере». Это может быть новый проект, смена работы или даже решительный отказ от привычной деятельности в пользу чего-то более интересного и вдохновляющего.
Овны, этой осенью вас ждут значительные карьерные изменения. Полнолуние 17 октября, которое пройдет в вашем знаке, высветит всё, что вы хотите изменить в профессиональной сфере. Возможно, именно этот момент станет кульминацией ваших усилий за последние полтора года.
— Полнолуние в Овне — это время завершения и достижения. Если вы ощущали разочарование на работе или трудности в общении с коллегами, это может быть связано с влиянием Марса, вашей правящей планеты. Приготовьтесь к внезапным озарениям и решительным действиям, — отмечает астролог.
Однако важно не поддаваться импульсивным порывам. Перед тем как принимать серьёзные решения, тщательно обдумайте их и составьте чёткий план действий.
Для Раков эта осень станет временем принятия важных карьерных решений.
— Раки стоят на пороге значительных перемен. В ноябре оппозиция Марса и Плутона создаст критический момент для переосмысления ваших амбиций и профессиональных целей, — утверждает астролог Хелена Вудс.
Эти планетарные влияния могут подтолкнуть вас к смелым решениям, таким как смена работы или отказ от стабильного дохода в пользу более осмысленного и удовлетворяющего занятия. Если у вас есть идея для собственного проекта или вы задумывались о том, чтобы уйти с работы ради чего-то более значимого, эта осень может стать вашим шансом.
Рыбы, будьте готовы к значительным изменениям в вашей профессиональной жизни. С 15 ноября Сатурн, планета ответственности и зрелости, начнёт своё прямое движение в вашем знаке, что принесёт ясность и уверенность в карьерных планах.
— Прямое движение Сатурна вдохновит Рыб на запуск новых проектов и принятие на себя новых обязанностей. Если в последнее время вы чувствовали неуверенность или застой в карьере, это будет время перемен. Возможно, вы начнёте ощущать большую уверенность на работе, как будто все наконец-то встало на свои места, — отмечает астролог Хелена Вудс.
Осень также может стать периодом, когда вы приблизитесь к руководящей должности или получите более влиятельную роль. Но не забывайте, что это долгосрочный процесс, начавшийся ещё в марте 2023 года. Недавнее затмение в вашем знаке также может стать важной подсказкой для дальнейших карьерных шагов.
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