Как выбрать идеальную сыворотку для лица и использовать её правильно: советы экспертов

Posted 19 октября, 11:33
Published 19 октября, 11:33
Modified 19 октября, 11:35
Updated 19 октября, 11:35
Сыворотка — это высококонцентрированное средство, богатое активными компонентами, такими как витамины, кислоты и минералы. Благодаря лёгкой текстуре она быстро впитывается и проникает в глубокие слои кожи, оказывая интенсивное действие.
Однако из-за богатого состава такие средства могут быть чуть дороже обычных кремов.
Существует множество видов сывороток: увлажняющие, осветляющие, противовоспалительные, антивозрастные и другие. Ключевым моментом при выборе является учёт типа кожи и её текущих потребностей.
Для увлажнения сухой кожи подойдут сыворотки с гиалуроновой кислотой, пантенолом, глицерином и церамидами. Эти компоненты отлично удерживают влагу и восстанавливают липидный барьер.
При проблемной и жирной коже эффективны средства с салициловой или азелаиновой кислотой, ретинолом и ниацинамидом. Они помогают бороться с воспалениями, регулировать выработку кожного сала и сужать поры.
Для тусклой кожи рекомендуется выбирать сыворотки с витамином C, койевой или гликолевой кислотой. Они выравнивают тон, уменьшают пигментацию и возвращают коже здоровое сияние.
— Важно не только подбирать сыворотку по типу кожи, но и учитывать сезонные изменения и текущие потребности кожи, — отмечает дерматолог Доктор Джушья Бхатия Сарин.
Чтобы сыворотка принесла максимальную пользу, её нужно правильно применять.
— Лучше наносить сыворотку на слегка влажную кожу — это усилит её проникновение и действие, — советует Джушья Бхатия Сарин.
Если сыворотка содержит кислоты или ретинол, кожа становится более чувствительной к ультрафиолету. Поэтому использование солнцезащитного крема с SPF не ниже 30 обязательно, даже в пасмурную погоду. Это поможет избежать пигментации и преждевременного старения кожи.
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