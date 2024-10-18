Зацветет пышным цветом: исправляем 5 ошибок в уходе за декабристом в домашних условиях

Например, если он стоит в светлой комнате, выходящей на южную сторону, его следует держать дальше от окна. В более тёмной комнате вы можете поставить его на подоконник, если там нет сквозняков. Однако обратите внимание, что декабристам также нужны периоды темноты, чтобы они цвели.