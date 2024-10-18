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Posted 18 октября, 08:07

Published 18 октября, 08:07

Modified 18 октября, 08:09

Updated 18 октября, 08:09

Декабрист цветок — уход в домашних условиях

Зацветет пышным цветом: исправляем 5 ошибок в уходе за декабристом в домашних условиях

18 октября 2024, 08:07
Фото: Изображение Midjourney
Декабрист цветок — уход в домашних условиях
Скоро распустится один из самых любимых домашних растений — кактус декабрист, который уже с конца ноября обсыпает нежными розовыми цветками. Однако, не смотря на принадлежность к неприхотливым кактусовым, этот экземпляр проявляет довольно капризный характер.

Благодаря своему эффектному сезонному цветению шлюмбергера (Schlumbergera — род эпифитных кактусов), или как его еще называют «декабрист», являются излюбленным украшением дома в зимний период. Однако уход за «рождественским кактусом» немного сложнее, чем можно ожидать.

Цветоводам не следует пренебрегать особенностями полива и освещения. Это поможет предотвратить опадение бутонов, увядание и другие проблемы, которые могут испортить внешний вид растения и даже привести к его гибели.

5 ошибок при выращивании декабристов

Как и в случае со всеми комнатными растениями, для нормального роста рождественского кактуса важно создать для него подходящие условия.

1. Переувлажнение

Как и все суккуленты, рождественские кактусы чувствительны к чрезмерному поливу, поэтому лучше перестраховаться.

«У перелитого рождественского кактуса будут поникшие увядшие листья, более тёмные листья и даже чёрные пятна, — объясняет Отем Янус, эксперт питомника Perfect Plants. Всё это признаки корневой гнили, которая также является распространённой проблемой фикуса лировидного».

Перед поливом воткните в горшок с землей палец, чтобы убедиться, что верхний слой толщиной в один сантиметр хорошо просох. Хороший дренаж в контейнере также важен для здоровья корней.

Декабрист уходДекабрист уход
Декабрист уход. Фото: соцсети

2. Недостаточная влажность

Хотя чрезмерный полив нежелателен, не забывайте поддерживать относительно высокий уровень влажности, учитывая, что рождественские кактусы родом из тропических лесов.

«Они идеально подходят для помещений с высокой влажностью, таких как кухни и ванные комнаты», — рассказывает автор статей о садоводстве Сара Уилсон.

3. Неправильные условия освещения

Здесь важно соблюдать баланс. Прямые солнечные лучи могут обжечь листья, а недостаток дневного света уменьшит количество цветков.

Например, если он стоит в светлой комнате, выходящей на южную сторону, его следует держать дальше от окна. В более тёмной комнате вы можете поставить его на подоконник, если там нет сквозняков. Однако обратите внимание, что декабристам также нужны периоды темноты, чтобы они цвели.

4. Температура

Садовод Джастин Хэнкок из Costa Farms предупреждает, что резкие перепады температуры могут привести к опаданию бутонов:

«Также избегайте сквозняков и продуваемые окна — они могут шокировать растение».

Также обратите внимание, что более низкая ночная температура помогает стимулировать цветение рождественского кактуса.

«Ночью температура может опускаться примерно до 13 °C, но днём ему всё равно нужно тепло, — советует Джастин. — Если вы будете держать его в месте, где днём и ночью температура составляет 24 °C, он может не зацвести».
Декабрист цветок уходДекабрист цветок уход
Декабрист цветок уход. Фото: соцсети

5. Слишком много удобрений

Чтобы помочь растению окрепнуть, достаточно вносить универсальное растение весной и летом. Однако важно не перекармливать его, так как это может повредить корни.

«Это не очень прихотливое растение в плане удобрений, лично мне нравятся удобрения пролонгированного действия, — говорит Джастин. — Они медленно высвобождают питательные вещества в течение нескольких недель и вероятность случайно переудобрить его меньше, чем при использовании средств, которые нужно смешивать с водой. Кроме того, поскольку питательные вещества высвобождаются постепенно, можно удобрять растение всего один или два раза в год».

Как понять, что декабрист завял

Если шлюмбергера испытывает стресс, это можно заметить по коричневато-красным или розовым листьям, которые могут появиться из-за недостаточного полива или избытка солнечного света. Другими характерными признаками являются вялая листва, отсутствие цветов или опадание бутонов до того, как они распустятся.

Как спасти декабрист

Пересадка рождественского кактуса в свежую почву может спасти растение в случае, если вы его переувлажнили или перекормили. Во время пересадки обязательно удалите отмершие корни.

Если проблема в освещении или температуре, переставьте растение в более подходящее место и внимательно наблюдайте за ним, чтобы заметить улучшения.

Источник: Homes & Gardens

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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#Цветы#Комнатные растения#Уход за растениями#Дом и сад
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