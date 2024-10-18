В Санкт-Петербурге 45% сделок пришлось на первичный рынок в сентябре — Домклик

«В сентябре рейтинг регионов по количеству ипотечных кредитов на первичном рынке по-прежнему возглавляют Москва и Санкт-Петербург. Как и ранее, большинство сделок в сегменте новостроек заключается на льготных условиях, тем не менее спрос на кредитование по базовым ставкам показывает рост: за прошедший месяц количество таких выдач увеличилось в Москве — на 44%, в Санкт-Петербурге — на 84%».