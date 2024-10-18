Ученые выяснили, как улыбка влияет на тело и мозг человека

Posted 18 октября, 09:51
Published 18 октября, 09:51
Modified 18 октября, 09:53
Updated 18 октября, 09:53
Улыбка, как и другие выражения лица, уходит корнями в наше эволюционное прошлое. Приматологи считают, что она возникла как механизм социальной связи среди приматов. Оскал без агрессии часто сигнализирует о подчинении и умиротворении в социальной иерархии приматов.
По мере эволюции человека улыбка стала играть более сложную роль в невербальной коммуникации, сигнализируя о положительных эмоциях, дружелюбии и надёжности. Но улыбка — это не просто социальный сигнал, она также оказывает глубокое влияние на наше неврологическое функционирование и общее самочувствие.
Когда вы улыбаетесь, ваш мозг вырабатывает коктейль из химических веществ, которые могут положительно влиять на ваше настроение и здоровье.
Во-первых, улыбка активирует выработку нейропептидов — крошечных молекул, которые позволяют нейронам взаимодействовать. Эти нейропептиды передают сигналы всему организму, когда мы счастливы, взволнованы или грустим.
Нейромедиаторы, отвечающие за хорошее настроение, дофамин, эндорфины и серотонин, также вырабатываются. Они расслабляют тело, снижают частоту сердечных сокращений и кровяное давление, а также служат естественным обезболивающим средством.
Выработка серотонина часто связана с антидепрессивным действием. Поэтому улыбка может помочь справиться с чувством стресса и депрессии, естественным образом улучшая настроение без лекарств.
Психологи обнаружили, что улыбка не просто результат ощущения счастья, она действительно вызывает это чувство. Это явление связано с циклом обратной связи в вашем мозге: когда вы счастливы, вы улыбаетесь, а когда вы улыбаетесь, вы чувствуете себя счастливым.
Связь между улыбкой и счастьем настолько сильна, что даже искусственная улыбка может поднять настроение. Это явление, известное как гипотеза обратной связи с лицом, предполагает, что сама по себе улыбка может улучшить ваше самочувствие.
Улыбка полезна не только для вас, но и для окружающих. Улыбка заразительна благодаря нашим зеркальным нейронам — клеткам мозга, которые активируются, когда мы наблюдаем за действиями других людей, заставляя нас копировать их поведение.
Когда вы видите, что кто-то улыбается, ваши зеркальные нейроны заставляют вас улыбнуться в ответ. Когда вы улыбаетесь, вы испытываете те же положительные эмоции, что создаёт положительную обратную связь в социальных взаимодействиях.
Влияние улыбки распространяется не только на мозг. Исследования показали, что улыбка может помочь укрепить иммунную систему, снижая уровень гормонов, вызванных стрессом, которые могут ухудшить работу иммунной системы. Снижая уровень стресса и расслабляя организм, улыбка позволяет иммунной системе работать более эффективно.
Источник: miragenews