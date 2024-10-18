Ученые выяснили, как улыбка влияет на тело и мозг человека

Психологи обнаружили, что улыбка не просто результат ощущения счастья, она действительно вызывает это чувство. Это явление связано с циклом обратной связи в вашем мозге: когда вы счастливы, вы улыбаетесь, а когда вы улыбаетесь, вы чувствуете себя счастливым.