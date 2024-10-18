Массаж сухой щеткой от целлюлита — помогает или нет?

Posted 18 октября, 11:44
Published 18 октября, 11:44
Modified 18 октября, 11:46
Updated 18 октября, 11:46
Техника массажа, выполняемая с помощью щетки со специальной щетиной по сухой коже, называется драйбрашинг. Сухой массаж очищает поры и отшелушивает ороговевшие частички кожи. В результате кожа становится гладкой и ровной. Массаж помогает улучшить движения крови и лимфы, благодаря чему уменьшается отечность и укрепляются кровеносные сосуды.
Приверженцы аюрведы считают, что сухой массаж наполняет тело энергией, снимает стресс и помогает вывести из организма лишние токсины. Но официальных медицинских подтверждений этому нет.
В практике аюрведы для выполнения сухого массажа используются сухие травяные пучки и шелковые перчатки. Но в домашних условиях проще выполнять массаж щеткой из натуральной щетины — для первого раза лучше использовать мягкую щетку, а со временем заменить ее на более жесткую.
Процедура проводится на сухую кожу, перед принятием водных процедур. Плавными круговыми движениями с помощью щетки массируется все тело снизу вверх — начиная от стоп и постепенно двигаясь к туловищу.
Массаж не проводится на воспаленной и поврежденной коже. Кроме того, не стоит массировать зоны с большим скоплением лимфатических узлов — подмышки, паховую область. Массаж занимает 10-15 минут и выполняется раз в день, но ежедневно.
Нет никаких доказательств, что массаж сухой щеткой избавляет от целлюлита. Действительно, регулярно проведение процедуры делает кожу более ровной и гладкой, поскольку улучшается кровообращение. Внешний вид кожи улучшается визуально, но целлюлит — это более глубокая проблема, которую сухой массаж устранить не в силах.
Основатель студии массажа Андрей Сычев:
«Да, массаж сухой щеткой способен убрать омертвевшие клетки кожи, которые уже отделились и не отпали сами. Да, при регулярном использовании кровообращение кожи будет улучшено. Но от токсинов и целлюлита он не избавит. Вы можете заменить массаж сухой щеткой любым скрабом, покупным или сделанным самостоятельно. И в каких-то случаях это будет безопаснее — чувствительная кожа не любит массаж сухой щеткой, может появиться покраснение и раздражение».