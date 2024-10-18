Массаж сухой щеткой от целлюлита — помогает или нет?

«Да, массаж сухой щеткой способен убрать омертвевшие клетки кожи, которые уже отделились и не отпали сами. Да, при регулярном использовании кровообращение кожи будет улучшено. Но от токсинов и целлюлита он не избавит. Вы можете заменить массаж сухой щеткой любым скрабом, покупным или сделанным самостоятельно. И в каких-то случаях это будет безопаснее — чувствительная кожа не любит массаж сухой щеткой, может появиться покраснение и раздражение».