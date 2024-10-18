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Posted 18 октября, 11:13

Published 18 октября, 11:13

Modified 18 октября, 11:15

Updated 18 октября, 11:15

Дана Борисова призналась, кто ее бесил на проекте «Звезды в джунглях»

Дана Борисова: «Кто такая Дарья Блохина?» Телеведущая рассказала о конфликте с «королевой озвучки»

18 октября 2024, 11:13
Фото: Канал «Алена, блин!»
Дана Борисова призналась, кто ее бесил на проекте «Звезды в джунглях»
Бывшая участница «Звезды в джунглях» рассказала, как опоздала на реалити-шоу, уснув в аэропорту и почему ее бесила Блохина.

На канале «Алена, блин!» вышло интервью с самой скандальной участницей проекта на ТНТ, которая открыла завесу тайны своего поведения в самые первые дни на шоу.

ВедущаяВедущая
Ведущая. Фото: Скриншот Канал «Алена, блин!»

Почему Дана Борисова не доехала на шоу

Как оказалось, на пути в Колумбию, где планировались съемки шоу, телеведущая заснула во время ожидания пересадки в Стамбуле, поэтому пропустила самолет.

«Я была трезвая!», — смеется звезда «Армейского магазина», рассказывая о своей ситуации.

При этом багаж звезды был утерян, а для того чтобы телеведущая попала на следующий рейс, ее поселили в капсульный отель аэропорта. Как рассказывает сама Дана, ей пришлось в пижаме и тапках ходить по залу ожидания.

Дана БорисоваДана Борисова
Дана Борисова. Фото: Скриншот Канал «Алена, блин!»

Однако, приключения на этом не закончились. Не смотря на просьбу организаторов не выходить в город, Борисова решила не упускать возможности и прогуляться в нем. Она села турецкое такси, оставив в нем мобильник. К счастью, водитель дал свою визитку, а когда Дана обнаружила пропажу, то позвонила с телефона прохожих, чтобы мужчина привез пропажу.

Скандальное поведение или биполярное расстройство?

На вопрос Алены почему Дана так скандально себя вела, она рассказала, что 7 лет назад у нее диагностировали биполярное расстройство. В потерянном багаже были ее таблетки от недуга, а все что было при ней оставалось только на считанные часы.

«Я еще день-два продержусь, а потом в пух и перья», — комментирует Дана свое расстройство и зависимость от приема лекарств.

Телеведущая также отметила, что биполярные перепады у нее строго по времени года — с 15 марта по 15 августа:

«А так как у меня биполярка смешанного типа, то у меня еще по дню сильные колебания».
Дана БорисоваДана Борисова
Дана Борисова. Фото: Скриншот Канал «Алена, блин!»

Однако Борисова отметила, что не боялась идти с таким багажом в шоу, она привыкла жить с этим расстройством и не боялась хейта:

«Против меня с моей подмоченной репутацией… Я настолько к этому привыкла, мне вообще без разницы».

Волосы Дарьи Блохиной и трусы Лерчек

В самые первые дни у Борисовой особенно не сложились отношения с Дарьей Блохиной, которая озвучивает сериалы и фильмы.

«Не хочется делать рекламу, это для человек-загадка, которого я так и не поняла. Кто такая Дарья Блохина?»

Звезда 90-х отметила, что ее бесили волосы «королевы озвучки», которая все время их поправляла и расчесывала.

«Меня раздражали все, но просто она лежала на соседней кровати», — комментирует свою неприязнь участница шоу.
Дана Борисова на шоуДана Борисова на шоу
Дана Борисова на шоу. Фото: Скриншот Канал «Алена, блин!»

На очередной вопрос, чем насолила Лерчек, которая поделилась нижним бельем с Даной, оставшейся без вещей, она ответила:

«Уникальная история по поводу этих трусов, у нее действительно были трое одинаковых трусов. Не самые брендовые, приличные итальянские трусы. Но она была мне настолько не симпатична, что я взяла эти трусы и положила ей на кровать. Не сразу, но я не носила их».

Напомним, в реалити-шоу «Звезды в джунглях» вместе с Борисовой участвовала и сама ведущая «Алена, блин!», которая давала советы своей звездной подруге. Однако, Дану выгнали на первом голосовании.

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