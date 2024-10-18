Дана Борисова: «Кто такая Дарья Блохина?» Телеведущая рассказала о конфликте с «королевой озвучки»

Однако, приключения на этом не закончились. Не смотря на просьбу организаторов не выходить в город, Борисова решила не упускать возможности и прогуляться в нем. Она села турецкое такси, оставив в нем мобильник. К счастью, водитель дал свою визитку, а когда Дана обнаружила пропажу, то позвонила с телефона прохожих, чтобы мужчина привез пропажу.