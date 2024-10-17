Топ уголков Питера, которые осенью еще красивее, чем летом

Это уголок Петербурга не так известен, как вышеназванные места. Все из-за своего отдаленного месторасположения — на окраине Аптекарского острова, перед Каменноостровским мостом. Здесь сохранился уникальный памятник старины — дача Громова, построенная в середине XIX века. Изящное деревянное двухэтажное строение недавно было полностью отреставрировано. Теперь прогулки по саду стали еще приятнее и созерцательнее. Здесь можно неспешно бродить по берегу Малой Невки, любоваться беседками и ротондами, склоненными к воде ивами и другой великолепной флорой.