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Posted 17 октября, 11:09

Published 17 октября, 11:09

Modified 17 октября, 11:09

Updated 17 октября, 11:09

Топ уголков Питера, которые осенью еще красивее, чем летом

Топ уголков Питера, которые осенью еще красивее, чем летом

17 октября 2024, 11:09
Фото: freepik.com
Топ уголков Питера, которые осенью еще красивее, чем летом
Петербург красив не только летом в сиянии солнечного света, но и осенью, когда накрывается золотым покрывалом опавших листьев. Горожане и гости Петербурга ловят редкие теплые деньки, чтобы прогуляться по его особенно живописным уголкам. Где лучше всего гулять по осеннему Питеру — в нашей подборке.

Усадьба-музей Репина «Пенаты»

Музей находится в поселке Репино. Он создан на территории имения великого русского художника Ильи Репина, которое тот приобрел в 1899 году. Нынешнее здание музея было построено в 60-х годах XX века вместо деревянной усадьбы, которая в годы войны полностью сгорела. Но в экспозиции можно увидеть подлинные вещи Ильи Ефимовича. Но самое удивительное в Пенатах — это парк, в обустройстве которого принимал участие сам хозяин. На 165 гектарах парка расположены пять прудов, множество беседок и видовых площадок, храмовые постройки.

Усадьба-музей Репина «Пенаты»Усадьба-музей Репина «Пенаты»
Усадьба-музей Репина «Пенаты». Фото: julie-pr.blog
Усадьба-музей Репина «Пенаты»Усадьба-музей Репина «Пенаты»
Усадьба-музей Репина «Пенаты». Фото: julie-pr.blog

Елагин остров

Расположенный здесь парк имени Кирова — это целый музей под открытым небом. На обширной территории расположены дворцовые и хозяйственные постройки XIX века, внесенные в список ЮНЕСКО. А располагается все это великолепие на фоне живописного парка — настоящего уголка дикой природы с вековыми деревьями, лугами, прудами. На территории парка множество беседок, скамеек, смотровых мостиков. В сезон здесь работают кафе и аттракционы.

Елагин островЕлагин остров
Елагин остров. Фото: elaginpark.org
Елагин островЕлагин остров
Елагин остров. Фото: elaginpark.org

Таврический сад

Живописный сад входит в архитектурный ансамбль Таврического дворца. Здесь на территории более 2 гектаров еще в конце XVIII века садовым мастером Уильямом Гульдом был разбит дивный сад с газонами, прудами, цветниками. Сегодня тут растут вековые деревья, укрывающие в своей тени многочисленные аллеи, дорожки, беседки. В глубине парка находится оранжерея, где флористы выращивают экзотические цветы.

Таврический садТаврический сад
Таврический сад. Фото: vk.com/tavricheskysad
Таврический садТаврический сад
Таврический сад. Фото: wikipedia.org/wiki/User: AKA_MBG

Лопухинский сад

Это уголок Петербурга не так известен, как вышеназванные места. Все из-за своего отдаленного месторасположения — на окраине Аптекарского острова, перед Каменноостровским мостом. Здесь сохранился уникальный памятник старины — дача Громова, построенная в середине XIX века. Изящное деревянное двухэтажное строение недавно было полностью отреставрировано. Теперь прогулки по саду стали еще приятнее и созерцательнее. Здесь можно неспешно бродить по берегу Малой Невки, любоваться беседками и ротондами, склоненными к воде ивами и другой великолепной флорой.

Лопухинский садЛопухинский сад
Лопухинский сад. Фото: julie-pr.blog
Лопухинский садЛопухинский сад
Лопухинский сад. Фото: julie-pr.blog

Лейхтенбергский парк

Еще один малоизвестный, но от этого не менее живописный парк расположен между Нижним парком Петергофа и Ораниенбаумом. Главная архитектурная доминанта здесь — очень красивый дворец, построенный для любимой дочери Николая I — Марии. Сохранились несколько павильонов и домиков. Природа парка самобытна и живописна, отсюда открывается восхитительный вид на Финский залив.

Лейхтенбергский паркЛейхтенбергский парк
Лейхтенбергский парк. Фото: wikimedia.org/w/index.php? title=User: Chezenatiko
Лейхтенбергский паркЛейхтенбергский парк
Лейхтенбергский парк. Фото: hotelgreen.ru
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