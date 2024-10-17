Топ уголков Питера, которые осенью еще красивее, чем летом

Posted 17 октября, 11:09
Published 17 октября, 11:09
Modified 17 октября, 11:09
Updated 17 октября, 11:09
Музей находится в поселке Репино. Он создан на территории имения великого русского художника Ильи Репина, которое тот приобрел в 1899 году. Нынешнее здание музея было построено в 60-х годах XX века вместо деревянной усадьбы, которая в годы войны полностью сгорела. Но в экспозиции можно увидеть подлинные вещи Ильи Ефимовича. Но самое удивительное в Пенатах — это парк, в обустройстве которого принимал участие сам хозяин. На 165 гектарах парка расположены пять прудов, множество беседок и видовых площадок, храмовые постройки.
Расположенный здесь парк имени Кирова — это целый музей под открытым небом. На обширной территории расположены дворцовые и хозяйственные постройки XIX века, внесенные в список ЮНЕСКО. А располагается все это великолепие на фоне живописного парка — настоящего уголка дикой природы с вековыми деревьями, лугами, прудами. На территории парка множество беседок, скамеек, смотровых мостиков. В сезон здесь работают кафе и аттракционы.
Живописный сад входит в архитектурный ансамбль Таврического дворца. Здесь на территории более 2 гектаров еще в конце XVIII века садовым мастером Уильямом Гульдом был разбит дивный сад с газонами, прудами, цветниками. Сегодня тут растут вековые деревья, укрывающие в своей тени многочисленные аллеи, дорожки, беседки. В глубине парка находится оранжерея, где флористы выращивают экзотические цветы.
Это уголок Петербурга не так известен, как вышеназванные места. Все из-за своего отдаленного месторасположения — на окраине Аптекарского острова, перед Каменноостровским мостом. Здесь сохранился уникальный памятник старины — дача Громова, построенная в середине XIX века. Изящное деревянное двухэтажное строение недавно было полностью отреставрировано. Теперь прогулки по саду стали еще приятнее и созерцательнее. Здесь можно неспешно бродить по берегу Малой Невки, любоваться беседками и ротондами, склоненными к воде ивами и другой великолепной флорой.
Еще один малоизвестный, но от этого не менее живописный парк расположен между Нижним парком Петергофа и Ораниенбаумом. Главная архитектурная доминанта здесь — очень красивый дворец, построенный для любимой дочери Николая I — Марии. Сохранились несколько павильонов и домиков. Природа парка самобытна и живописна, отсюда открывается восхитительный вид на Финский залив.