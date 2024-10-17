Счастливая резинка и плюшевый снеговик: Самые необычные талисманы гимнасток

Дина Аверина, ставшая серебряным призером Олимпийских игр 2020 года, придерживалась нескольких примет и ритуалов. Она всегда следила за тем, с какой ноги ступает на ковер. Если кто-то говорил ей что-то хорошее, она обязательно плевала через левое плечо и стучала по голове, чтобы избежать сглаза. Для нее эти ритуалы были частью подготовки, хотя она утверждала, что главным фактором успеха остается сила воли и настрой.