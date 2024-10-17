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Posted 17 октября, 07:09

Published 17 октября, 07:09

Modified 17 октября, 07:11

Updated 17 октября, 07:11

Счастливая резинка и плюшевый снеговик: Самые необычные талисманы гимнасток

Счастливая резинка и плюшевый снеговик: Самые необычные талисманы гимнасток

17 октября 2024, 07:09
Счастливая резинка и плюшевый снеговик: Самые необычные талисманы гимнасток
В спортивном мире, особенно в художественной гимнастике, роль веры в приметы и ритуалы часто выходит на первый план. Они помогают спортсменкам справляться со стрессом и настраиваться на победу.

Российские гимнастки, обладая огромным талантом и выдержкой, при этом нередко полагаются на свои личные ритуалы, чтобы достичь высот в карьере.

Приметы и ритуалы российских гимнасток

Дина Аверина

Дина Аверина, ставшая серебряным призером Олимпийских игр 2020 года, придерживалась нескольких примет и ритуалов. Она всегда следила за тем, с какой ноги ступает на ковер. Если кто-то говорил ей что-то хорошее, она обязательно плевала через левое плечо и стучала по голове, чтобы избежать сглаза. Для нее эти ритуалы были частью подготовки, хотя она утверждала, что главным фактором успеха остается сила воли и настрой.

Дина АверинаДина Аверина
Дина Аверина. Фото: gimnastika.pro
Дина АверинаДина Аверина
Дина Аверина. Фото: lisa.ru

Алиса Тищенко

Алиса Тищенко, серебряный призер Олимпийских игр и трехкратная чемпионка мира, также избегала подсчета своих наград, считая это плохой приметой. По ее мнению, это могло нарушить её победную череду. Ее внимание было направлено на улучшение своих выступлений, а не на коллекционирование медалей.

Алиса ТищенкоАлиса Тищенко
Алиса Тищенко. Фото: gimnastika.pro
Алиса ТищенкоАлиса Тищенко
Алиса Тищенко. Фото: lisa.ru

Ляйсан Утяшева

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева видела в радуге знак, который помог ей продолжить спортивную карьеру после серьезной травмы. Она восприняла появление двух радуг как символ успеха и продолжила выступления, став чемпионкой Европы и одержав победы на международных турнирах.

Ляйсан УтяшеваЛяйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева
Ляйсан УтяшеваЛяйсан Утяшева
Ляйсан Утяшева. Фото: wp.com

Алина Кабаева

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева, завершившая карьеру в 2007 году, также придерживалась примет. На все соревнования она выходила с левой ноги, веря в то, что это приносит ей успех. Кабаева, как и многие другие спортсмены, верила в силу таких ритуалов, которые помогали ей фокусироваться и настраиваться на победу.

Алина КабаеваАлина Кабаева
Алина Кабаева. Фото: kabaeva-alina.ru
Алина КабаеваАлина Кабаева
Алина Кабаева. Фото: lisa.ru

Ульяна Донскова

Олимпийская чемпионка Ульяна Донскова использовала красную резинку для косы, которая сопровождала её на протяжении всех четырех лет тренировок перед Олимпиадой. После её победы на Олимпиаде 2012 года резинка «исчезла», и Ульяна с улыбкой говорила, что её талисман выполнил свою миссию.

Ульяна ДонсковаУльяна Донскова
Ульяна Донскова. Фото: gimnastika.pro
Ульяна ДонсковаУльяна Донскова
Ульяна Донскова. Фото: lisa.ru

Ольга Капранова

Ольга Капранова, многократная чемпионка мира, всегда следила за тем, чтобы не оставлять мусор в номере перед соревнованиями. Она также спала рядом со спортивным инвентарем, веря, что это поможет ей справиться с волнением и выступить успешнее.

Ольга КапрановаОльга Капранова
Ольга Капранова. Фото: vfrg.ru
Ольга КапрановаОльга Капранова
Ольга Капранова. Фото: lisa.ru

Яна Батыршина

Яна Батыршина, олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта России, выходила на ковер исключительно с правой ноги и носила с собой талисман — плюшевого снеговика. Тренер натирала уши гимнасткам перед выступлениями, чтобы разогреть нервные окончания и привести тело в боевую готовность.

Яна БатыршинаЯна Батыршина
Яна Батыршина. Фото: vfrg.ru
Яна БатыршинаЯна Батыршина
Яна Батыршина. Фото: lisa.ru

Ирина Чащина

Ирина Чащина следовала нескольким строгим приметам: не подшивала костюм за несколько дней до соревнований и не стригла ногти в день выступления. Она носила с собой маленькую иконку и использовала талисман — плюшевую собачку, подаренную тренером на удачу.

Ирина ЧащинаИрина Чащина
Ирина Чащина
Ирина ЧащинаИрина Чащина
Ирина Чащина. Фото: thevoicemag.ru

Евгения Канаева

Евгения Канаева, двукратная олимпийская чемпионка, носила с собой белый купальник на соревнования, считая его своим счастливым предметом. Кроме того, она всегда брала с собой золотую подкову с изображением своего знака зодиака и цепочку с крестиком, подаренные мамой.

Евгения КанаеваЕвгения Канаева
Евгения Канаева. Фото: vfrg.ru
Евгения КанаеваЕвгения Канаева
Евгения Канаева. Фото: lisa.ru

Приметы и ритуалы играют важную роль в жизни российских гимнасток, помогая им настроиться на победу. Эти символические действия укрепляют веру в свои силы и добавляют уверенности на самых ответственных стартах. Каждая из гимнасток имеет свои уникальные приметы, которые становятся частью их успехов и побед.

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