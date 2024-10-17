Счастливая резинка и плюшевый снеговик: Самые необычные талисманы гимнасток

Posted 17 октября, 07:09
Published 17 октября, 07:09
Modified 17 октября, 07:11
Updated 17 октября, 07:11
Российские гимнастки, обладая огромным талантом и выдержкой, при этом нередко полагаются на свои личные ритуалы, чтобы достичь высот в карьере.
Дина Аверина, ставшая серебряным призером Олимпийских игр 2020 года, придерживалась нескольких примет и ритуалов. Она всегда следила за тем, с какой ноги ступает на ковер. Если кто-то говорил ей что-то хорошее, она обязательно плевала через левое плечо и стучала по голове, чтобы избежать сглаза. Для нее эти ритуалы были частью подготовки, хотя она утверждала, что главным фактором успеха остается сила воли и настрой.
Алиса Тищенко, серебряный призер Олимпийских игр и трехкратная чемпионка мира, также избегала подсчета своих наград, считая это плохой приметой. По ее мнению, это могло нарушить её победную череду. Ее внимание было направлено на улучшение своих выступлений, а не на коллекционирование медалей.
Известная гимнастка Ляйсан Утяшева видела в радуге знак, который помог ей продолжить спортивную карьеру после серьезной травмы. Она восприняла появление двух радуг как символ успеха и продолжила выступления, став чемпионкой Европы и одержав победы на международных турнирах.
Олимпийская чемпионка Алина Кабаева, завершившая карьеру в 2007 году, также придерживалась примет. На все соревнования она выходила с левой ноги, веря в то, что это приносит ей успех. Кабаева, как и многие другие спортсмены, верила в силу таких ритуалов, которые помогали ей фокусироваться и настраиваться на победу.
Олимпийская чемпионка Ульяна Донскова использовала красную резинку для косы, которая сопровождала её на протяжении всех четырех лет тренировок перед Олимпиадой. После её победы на Олимпиаде 2012 года резинка «исчезла», и Ульяна с улыбкой говорила, что её талисман выполнил свою миссию.
Ольга Капранова, многократная чемпионка мира, всегда следила за тем, чтобы не оставлять мусор в номере перед соревнованиями. Она также спала рядом со спортивным инвентарем, веря, что это поможет ей справиться с волнением и выступить успешнее.
Яна Батыршина, олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта России, выходила на ковер исключительно с правой ноги и носила с собой талисман — плюшевого снеговика. Тренер натирала уши гимнасткам перед выступлениями, чтобы разогреть нервные окончания и привести тело в боевую готовность.
Ирина Чащина следовала нескольким строгим приметам: не подшивала костюм за несколько дней до соревнований и не стригла ногти в день выступления. Она носила с собой маленькую иконку и использовала талисман — плюшевую собачку, подаренную тренером на удачу.
Евгения Канаева, двукратная олимпийская чемпионка, носила с собой белый купальник на соревнования, считая его своим счастливым предметом. Кроме того, она всегда брала с собой золотую подкову с изображением своего знака зодиака и цепочку с крестиком, подаренные мамой.
Приметы и ритуалы играют важную роль в жизни российских гимнасток, помогая им настроиться на победу. Эти символические действия укрепляют веру в свои силы и добавляют уверенности на самых ответственных стартах. Каждая из гимнасток имеет свои уникальные приметы, которые становятся частью их успехов и побед.