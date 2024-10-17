ПЦБК за пять лет выпустила в водоемы около 20 тысяч особей рыб

Как сообщает properm.ru, среди основных целей развития компании заявлена и забота об экологии. ПЦБК постоянно принимает участие в лесовосстановительной деятельности, повышении биоразнообразия в реках и прудах. Предприятие взяло в аренду более 400 тысяч гектаров леса, где ведется заготовка березы для изготовления бумаги, а на ее место сажаются ели, чтобы высаженных гектаров было столько же, сколько и вырубленных.