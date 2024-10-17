ПЦБК за пять лет выпустила в водоемы около 20 тысяч особей рыб

Posted 17 октября, 10:00
Published 17 октября, 10:00
Modified 17 октября, 10:00
Updated 17 октября, 10:00
Как сообщает properm.ru, среди основных целей развития компании заявлена и забота об экологии. ПЦБК постоянно принимает участие в лесовосстановительной деятельности, повышении биоразнообразия в реках и прудах. Предприятие взяло в аренду более 400 тысяч гектаров леса, где ведется заготовка березы для изготовления бумаги, а на ее место сажаются ели, чтобы высаженных гектаров было столько же, сколько и вырубленных.
Только за текущий год компания организовала восстановительные мероприятия на двух тысячах гектаров территории, включая посадку 700 гектаров саженцев деревьев. За минувшую пятилетку посадили 12 миллионов молодых деревьев на площади 3686 гектаров, а всего участки с восстановленным лесом уже достигли площади в 13 тысяч гектаров. Компания начала все чаще использовать для посадки саженцы с закрытой корневой системой.
Примечательно также, что каждый год предприятие трудится над зарыблением водоемов Пермского края и ряда других субъектов РФ. Так, 7 октября ПЦБК выпустила 2,2 тысячи штук молоди белого амура в Нытвенский пруд, который входит в число крупнейших искусственных водоемов на европейской части нашей страны.
За последние пять лет предприятие обеспечило выпуск в водоемы около 20 тысяч особей рыб разных видов. Порядка девяти тысяч мальков белого амура работники компании выпустили в Суксунский пруд Пермского края, две тысячи — в Заинское водохранилище Республики Татарстан. В 2022 году ПЦБК выпустила в Камское водохранилище 6,5 тысячи мальков стерляди, которая занесена в Красную книгу.
Юрий Марков, возглавляющий компанию, отмечает, что перечисленные мероприятия — это далеко не вся деятельность ПЦБК в направлении защиты природы. Он рассказал, что предприятие запустило обновление очистных сооружений и занимается сокращением удельного потребления воды. Помимо этого, для сохранения лесов компания предпочитает использовать макулатуру для изготовления картона, действуя в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла.
Ранее стало известно, что в июне 2024 года Росприроднадзор выдал ПЦБК комплексное экологическое разрешение. А месяцем ранее компания первой из перечня объектов целлюлозно-бумажной отрасли была добавлена в госреестр утилизаторов.