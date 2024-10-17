Куда пропадают носки после стирки и правда ли, что машинка «съедает» их

Posted 17 октября, 07:53
Published 17 октября, 07:53
Modified 17 октября, 07:55
Updated 17 октября, 07:55
Одна из самых давних бытовых загадок - отсутствие одного носка после стирки. Мы проверяем стиральную машину, сушилку, внутри штанин, но ничего не находим. Куда могли подеваться сбежавшие носки?
Эксперты по стирке делятся с нами своим профессиональным пониманием того, что на самом деле происходит с пропавшими носками и как предотвратить их утечку в будущем.
Эксперт по уборке в Clorox Мэри Гальярди рассказывает, что у носков есть много возможностей потеряться, особенно у детских. У этого предмета долгий путь: сначала они должны попасть в корзину для грязного белья, затем в стиральную машину, из стиральной машины в сушилку, затем их нужно сложить и убрать.
Именно в процессе сушки выясняется, что носок потерялся:
«Сушильные машины представляют собой закрытые системы, за исключением фильтра для ворса, который если вставлен неправильно, может пропускать в себя более крупные предметы. Поэтому маловероятно, что сушильная машина может „съесть“ носок. Если его нет в ловушке для ворса, он просто не донесли до сушильной машины», — объясняет Гальярди.
Сэмми Ванг, специалист P&G Tide, соглашается, что машинка обычно не «съедает» носки, хотя очень мелкие предметы, например заколки для волос, скрепки или монеты, могут проскальзывать между отверстиями и теряться внутри неё. По словам Ванг, носки обычно не попадают в эти отверстия, потому что они слишком большие.
«Когда мелкие предметы, такие как монеты или скрепки, теряются в сушильной машине, они могут застрять в зазорах между внутренним и внешним барабанами сушильной машины, — говорит Ван. — Из-за этого единственный способ добраться до них — полностью разобрать сушильную машину, что должны делать только специалисты по обслуживанию».
Если маленькие носки, например, детские, пропадают после стирки, они могут проваливаться в щели в стиральной машине во время высокой скорости отжима. Они застревают между металлическим и внешним пластиковым барабанами. Немало случаев, когда некоторые носки попадали в сливной насос или фильтр стиральной машины.
Если в вашей стиральной машине есть доступ к фильтру, вы можете открыть его и посмотреть, не засорился ли слив. Если нет возможности посмотреть его, единственный способ добраться — разобрать машину, что должны делать только специалисты по обслуживанию.
Если вы часто теряете носки, перед стиркой положите их в сетчатый мешок для белья, это позволяет хранить их в одном месте.
«Но следите за тем, чтобы сетчатый мешок не был переполнен, чтобы носкам было где развернуться и они были чистыми и сухими», — советует Ван.
Ранее мы рассказывали, насколько часто нужно стирать пижаму и сколько комплектов рекомендуют иметь эксперты.
Источник: Better Homes & Gardens