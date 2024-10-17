Куда пропадают носки после стирки и правда ли, что машинка «съедает» их

Эксперт по уборке в Clorox Мэри Гальярди рассказывает, что у носков есть много возможностей потеряться, особенно у детских. У этого предмета долгий путь: сначала они должны попасть в корзину для грязного белья, затем в стиральную машину, из стиральной машины в сушилку, затем их нужно сложить и убрать.