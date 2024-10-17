Зацветут самыми первыми! 6 растений, которые нужно сеять в октябре для ранней весны

Posted 17 октября, 11:00
Published 17 октября, 11:00
Modified 17 октября, 11:04
Updated 17 октября, 11:04
В октябре можно посадить множество растений, которые можно использовать в самых разных садовых идеях. Если вы планируете цветочные клумбы на следующую весну, осенняя прохлада — отличное время для посева семян.
Василёк — это великолепный однолетний цветок, который отлично подходит для выращивания в саду на срезку. Семена васильков часто входят в состав смесей, которые продаются в газонной смеси желающим вырастить полевые цветы. Растения бывают разных цветов, включая оттенки розового и тёмно-красного, а также классический васильковый синий.
Посев васильков в октябре поможет получить более крупные растения и более ранние цветы в следующем году. Васильки могут переносить лёгкие заморозки, однако если у вас холодные зимы, то, возможно, лучше подождать до начала-середины весны, чтобы посеять васильки для летнего цветения — они отлично подходят для посадки в марте.
Васильки можно сеять как прямо в грунт, так и в горшки, слегка присыпая землёй, так как семена мелкие и не любят, когда их закапывают слишком глубоко.
Луковичные растения — это эффектные растения с высокими и статными стеблями, увенчанными крупными шарообразными соцветиями. Эти весенние луковицы высаживают осенью, чтобы они проросли весной, став главным украшением клумб или бордюров, а также горшков. Они могут вырастать более чем на метр в высоту, а их оттенки — фиолетовые, розовые, синие или белые — подходят для любого стиля оформления сада.
Время посадки луковиц лука приходится на сентябрь–октябрь, и в идеале их нужно посадить как минимум за шесть недель до первых заморозков. Их нужно сажать на глубину, в три раза превышающую высоту луковицы.
Первоцвет, также известный как Primula veris, это многолетнее растение, которое отлично подходит для тенистых участков в саду. Первоцветы вырастают всего до 25 сантиметров в высоту и распускают жёлтые цветы на высоких прямостоячих стеблях над кустиками
Растения можно выращивать из семян, которые высевают в октябре, семенам требуется период холодов, чтобы выйти из состояния покоя. Высевайте семена прямо в саду примерно за шесть недель до первых заморозков, чтобы растение успело укорениться в более тёплой осенней почве до наступления зимы.
После укоренения коровяки зацветут лимонно-жёлтыми цветами в середине-конце весны и будут размножаться самосевом по всему саду. Коровяки — это лесное растение, которое можно использовать в качестве бордюрного растения в любом саду и рокарии, а также в качестве окантовки вдоль дорожек или в начале клумб.
Лихнис корончатый, также известный как лихнис халцедонский, популярное летнее цветущее растение, которое впечатляет серебристыми листьям, увенчанными яркими цветами. Этот недолговечный многолетник лучше всего сеять осенью.
Семенам требуется период холодной стратификации. Этого можно добиться, посеяв семена на поверхности лотков или горшков, наполненных компостом. Для прорастания им нужен свет, поэтому их не нужно накрывать, поместив в неотапливаемую теплицу холодный балкон.
Весеннецветущие многолетние растения, широко известные как водосбор или аквилегия, в форме колокольчиков, бывают разных цветов и нравятся колибри, шмелям и другим опылителям.
Семена водосбора лучше всего сеять прямо в грунт осенью, хотя семена можно сеять и в помещении, если предварительно выдержать их в холодильнике в течение 2–3 недель. Чтобы растения водосбора, выращенные из семян, начали цвести, должно пройти два года.
Антирринумы, или львиный зев, это выносливые однолетние растения, которые отлично подходят для срезки и являются ещё одним популярным растением для приусадебных участков. Они бывают разных цветов и высоты, а сеять их можно в помещении в октябре.
Прорастите семена в контейнере и накройте прозрачным полиэтиленовым пакетом. Когда растения подрастут и их можно будет пересадить в горшок, и оставить зимовать в защищённом месте, а весной высадить в открытый грунт. Осенний посев вознаградит вас ранними цветами в мае.
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Источник: Homes & Gardens