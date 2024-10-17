Зацветут самыми первыми! 6 растений, которые нужно сеять в октябре для ранней весны

Посев васильков в октябре поможет получить более крупные растения и более ранние цветы в следующем году. Васильки могут переносить лёгкие заморозки, однако если у вас холодные зимы, то, возможно, лучше подождать до начала-середины весны, чтобы посеять васильки для летнего цветения — они отлично подходят для посадки в марте.