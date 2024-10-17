6 способов освежить одеяло, не стирая его

Нет ничего лучше, чем свежее постельное бельё, которое мягкое, приятно пахнет и идеально подходит для того, чтобы в нём нежиться. Однако, не всегда есть возможность отдать его в химчистку или постирать. Как же тогда придать покрывалу свежесть?