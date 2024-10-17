6 способов освежить одеяло, не стирая его

Posted 17 октября, 14:28
Published 17 октября, 14:28
Modified 17 октября, 14:30
Updated 17 октября, 14:30
Нет ничего лучше, чем свежее постельное бельё, которое мягкое, приятно пахнет и идеально подходит для того, чтобы в нём нежиться. Однако, не всегда есть возможность отдать его в химчистку или постирать. Как же тогда придать покрывалу свежесть?
Постельное бельё со временем может приобрести затхлый запах, потому что оно впитывает влагу, кожный жир и пыль, которые накапливаются во время использования. Также на ткани могут быть пылевые клещи и бактерии, которые тоже могут быть причиной этого неприятного запаха.
По словам Джастина Карпентера, эксперта Jacksonville Maids, если одеяла используются правильно, без контакта с едой и телом, их можно стирать раз в четыре месяца.
«Однако, если оно непосредственно контактирует с человеком или едой, его нужно стирать не реже одного раза в две недели. При этом, многие стёганые одеяла нельзя стирать в машинке, а те, что можно, могут быстро потерять качество при стирке».
В связи с трудностями стирки лучше всего прибегнуть к альтернативным способам, чтобы освежить постельное белье.
Регулярно встряхивая и взбивая одеяло, вы перераспределяете наполнитель и проветриваете ткань, предотвращая скопление влаги или кожного жира в каких-либо местах, что может привести к появлению затхлого запаха. Это особенно хорошая привычки, если вы переходите на зимнее одеяло.
Ещё один эффективный способ освежить одеяло без стирки — положить его в сушильную машину, но при этом внимательно следите за рекомендуемой температурой сушки.
«Положите одеяло в сушилку на слабый нагрев с парой листов для сушки, — советует Карина Тонер, эксперт Spekless. — Они придадут свежий аромат и помогут взбить одеяло без полноценной стирки».
Также можно использовать шарики для сушки белья, например для сушки шерсти для придания дополнительного объёма. Они также удаляют прилипший ворс, волосы и помогают разгладить складки.
Еще одним хорошим вариантом дезодорирования ткани является использовать эфирных масел, добавив несколько капель вашего любимого аромата, чтобы придать приятный запах.
Сушка белья на воздухе имеет множество преимуществ, так как это отличный способ освежить одеяло, не стирая его. Рекомендуется вывесить одеяло на улице и отбить его. Это поможет избавиться от пыли и мусора, из-за которых материал может пахнуть затхлостью.
«Затем одеяло можно оставить на солнце под ультрафиолетовым светом, который убивает бактерии естественным путем и избавляет от влаги», — предлагает эксперт по уборке Карпентер.
Поскольку стирка в стиральной машине обычно приводит к деформации одеяла, Кен Доти, специалист The Maids, рекомендует вместо этого периодически замачивать его в ванне:
«Наполните ванну мягким моющим средством, безопасным для деликатных тканей, и полностью погрузите в него одеяло».
Оставьте его замачиваться на час, а потом тщательно постирайте вручную с помощью губки или мягкой щётки. Если вы не знаете, какая лучше всего подходит для удаления пятен температура, замачивайте одеяло в холодной воде, чтобы избежать усадки.
«После этого отожмите лишнюю воду, свернув одеяло как можно плотнее, но не выкручивайте его, чтобы не появились складки, — рассказывает Доти. — Затем высушите одеяло на воздухе под прямыми солнечными лучами и встряхивайте его каждый час, чтобы удалить лишнюю воду».
В доме есть много вещей, которые можно очистить с помощью пищевой соды, например, для чистки ковра. Но она также отлично подходит и для дезодорирования одеяла.
Посыпьте всю поверхность ткани пищевой содой, оставьте на 15 минут, чтобы избавиться от запаха и пропылесосьте. Переверните его и сделайте то же самое с другой стороны».
Затем рекомендуется хорошенько встряхнуть одеяло на улице и повесить на солнечное место или балконную дверь, чтобы проветрить его.
«Опрыскайте одеяло освежающим спреем для ткани, это мгновенно придает ему свежесть», — советует Тонер. — Ищите спреи с антибактериальными свойствами, которые хорошо нейтрализуют запахи, а не маскируют их».
В качестве натуральной альтернативы можно использовать домашнее средство, смешав равные части воды и белого уксуса в пульверизаторе.
«Слегка опрыскайте одеяло этим раствором и повесьте сушиться, — советует эксперт. — Уксус нейтрализует запахи, не повреждая ткань. После высыхания запах уксуса исчезнет и одеяло будет пахнуть свежестью».