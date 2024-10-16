В России стартует юмористический сериал «Гудбай» о Байдене с Дюжевым в главной роли

Сюжет разворачивается вокруг приключений Байдена, который, используя чужое имя, приезжает в Российскую Федерацию для анализа влияния санкционного воздействия на страну. Он сталкивается с множеством сложностей: теряет все свои документы, но находит поддержку у верного друга-патриота, который помогает ему устроиться на работу в местную школу преподавателем английского языка и найти жилье в хрущевке. В то же время в Соединенных Штатах появляется пенсионер Иваныч, поразительно напоминающий Байдена, пишет gazeta.ru.