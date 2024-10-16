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Posted 16 октября, 14:53

Published 16 октября, 14:53

Modified 16 октября, 14:55

Updated 16 октября, 14:55

В России стартует юмористический сериал «Гудбай» о Байдене с Дюжевым в главной роли

В России стартует юмористический сериал «Гудбай» о Байдене с Дюжевым в главной роли

16 октября 2024, 14:53
Фото: Изображение Midjourney
Телеканал ТНТ объявил о запуске в осеннем телесезоне юмористического сериала под названием «Гудбай», в котором Дмитрий Дюжев исполнит роль президента Соединенных штатов Америки Джо Байдена.

Сюжет разворачивается вокруг приключений Байдена, который, используя чужое имя, приезжает в Российскую Федерацию для анализа влияния санкционного воздействия на страну. Он сталкивается с множеством сложностей: теряет все свои документы, но находит поддержку у верного друга-патриота, который помогает ему устроиться на работу в местную школу преподавателем английского языка и найти жилье в хрущевке. В то же время в Соединенных Штатах появляется пенсионер Иваныч, поразительно напоминающий Байдена, пишет gazeta.ru.

Дюжев поделился, что комедия, стартующая 28 октября, будет наполнена множеством остроумных моментов:

«Кроме того, это очень познавательно с точки зрения самих себя — я имею в виду Россию и живущих здесь людей. Мы можем увидеть присущие нам качества, проявления, поступки, наши логику и изобретательность».

Креативный продюсер и сценарист Александр Балдин указал, что центральной темой сериала являются судьбы его героев.

«Мы хотели показать россиян с точки зрения иностранца, не обычного, а первого лица государства; рассказать о том, каким мы видим Президента Америки, о том, какими могли быть его приключения среди обычных русских людей. О том, как Байден мог бы понять, почему не работают санкции, и понять саму Россию», — сказал.
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