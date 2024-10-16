Покупаем жилье по старой ставке: что такое переуступка ипотеки

Суть схемы такова: продавец идёт в сделку, предлагая квартиру вместе с жилищным кредитом по «старой» ставке, которая, предположим на 10% ниже текущих. Если покупателю повезло найти такой объект на «вторичке», и квартира подходит по параметрам, то в теории есть возможность сэкономить на ежемесячных ипотечных платежах. Благодаря двукратной разнице ипотечные платежи будут также вдвое ниже.