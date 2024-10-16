Новый показ Victoria’s Secret 2024, моделями которых стали жена бывшего президента и Ирина Шейк

Posted 16 октября, 10:03
Published 16 октября, 10:03
Modified 16 октября, 10:05
Updated 16 октября, 10:05
За шесть лет долгого перерыва, который Victoria's Secret назвала капитальным ребрендингом, снова открыл подиум Brooklyn Navy Yard, показав одни из самых красивых комплектов нижнего белья.
Компания решила вернуться к традиционному формату показа, а ангелами в 2024 году стали легенды модельного бизнеса Тайра Бэнкс, Кейт Мосс и Карла Бруни вместе с новичками Аноком Яи, Лилой Мосс и Девин Гарсией.
В этом году зрители также могли следить за шоу и одновременно покупать наряды в режиме реального времени по мере их появления на подиуме. Наряды были доступны для покупки в магазине Amazon Fashion.
Карла Бруни появилась на подиуме в чёрном комбинезоне и сдержанном гламуре. В макияже жена экс-президента Франции использовала акцент на густые брови, дымчатые тени для век и блестящие коралловые губы.
Джиджи вышла на подиум в образе настоящей супермодели. На голове ее был фирменный короткий боб с волнистым пробором сбоку и сочетала его со светящимся розовым платьем glam.
Тайра Бэнкс закрыла показ, выйдя на подиум с объемными локонами и макияжем в стиле 90-х. Она дополнила свой гламурный образ румянами на щеках и выразительным взглядом с помощью мерцающих теней цвета шампанского.
Тейлор Хилл выбрала одну из главных тенденций осени: стрижку пикси 90-х. Она сделала прическу с тонкой челкой, крылатой черной подводкой для глаз и глянцевым оттенком для губ телесного оттенка.
Мэйова Нихлолас также присоединилась к пикси-банде с более короткой и дерзкой версией этой причёски. Она дополнила её дымчатыми тенями с эффектом «крылышек» и глянцевыми коричневыми губами в стиле 90-х.
Адриана Лима вернулась на подиум Victoria's Secret с зачесанным назад высоким хвостом и черными пушистыми ресницами. Ее гламурный образ дополняли прозрачно-розовые глянцевые губы.
Белла Хадид появилась на подиуме в качестве приглашённой звезды, демонстрируя тренд на макияж в стиле «сирена» с тонкими бровями, серыми тенями для век и морозно-розовыми губами.
Эшли Грэм впервые появилась на показе Victoria's Secret с красивыми свободными волнами волос и сияющим блеском. Ее макияж отличался бронзовым оттенком щек, тонкими серыми тенями для век, подведенными у линии роста ресниц, и розовыми глянцевыми губами.
Ирина Шейк выбрала для своего выхода на подиум макияж «без макияжа». Её длинные вьющиеся волосы ниспадали на спину, а о её красоте говорили сияющая кожа и пухлые блестящие губы.
Энджел Бехати Принслу выбрала классический гламурный образ 90-х с чёрной подводкой по линии роста ресниц и на верхнем веке для дерзкого макияжа глаз. Она дополнила его коралловыми перламутровыми румянами и подходящим блеском для губ.
Алессандра Амбросио использовала яркий макияж с черной подводкой «Детские крылышки» в сочетании с нанесенным розовым блеском для губ.