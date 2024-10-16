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Posted 16 октября, 10:03

Published 16 октября, 10:03

Modified 16 октября, 10:05

Updated 16 октября, 10:05

Ирина Шейк на показе Victoria’s Secret 2024,

Новый показ Victoria’s Secret 2024, моделями которых стали жена бывшего президента и Ирина Шейк

16 октября 2024, 10:03
Фото: соцсети
Ирина Шейк на показе Victoria’s Secret 2024,
15 октября состоялось триумфальное возвращение знаменитого показа, который был приостановлен с 2018 года. Один из главных подиумов коллекций нижнего белья собрал самых именитых красавиц со всего мира.

За шесть лет долгого перерыва, который Victoria's Secret назвала капитальным ребрендингом, снова открыл подиум Brooklyn Navy Yard, показав одни из самых красивых комплектов нижнего белья.

Компания решила вернуться к традиционному формату показа, а ангелами в 2024 году стали легенды модельного бизнеса Тайра Бэнкс, Кейт Мосс и Карла Бруни вместе с новичками Аноком Яи, Лилой Мосс и Девин Гарсией.

В этом году зрители также могли следить за шоу и одновременно покупать наряды в режиме реального времени по мере их появления на подиуме. Наряды были доступны для покупки в магазине Amazon Fashion.

Карла Бруни

Карла БруниКарла Бруни
Карла Бруни. Фото: соцсети

Карла Бруни появилась на подиуме в чёрном комбинезоне и сдержанном гламуре. В макияже жена экс-президента Франции использовала акцент на густые брови, дымчатые тени для век и блестящие коралловые губы.

Джиджи Хадид

Джиджи ХадидДжиджи Хадид
Джиджи Хадид. Фото: соцсети

Джиджи вышла на подиум в образе настоящей супермодели. На голове ее был фирменный короткий боб с волнистым пробором сбоку и сочетала его со светящимся розовым платьем glam.

Тайра Бэнкс

Тайра БэнксТайра Бэнкс
Тайра Бэнкс. Фото: соцсети

Тайра Бэнкс закрыла показ, выйдя на подиум с объемными локонами и макияжем в стиле 90-х. Она дополнила свой гламурный образ румянами на щеках и выразительным взглядом с помощью мерцающих теней цвета шампанского.

Тейлор Хилл

Тейлор ХиллТейлор Хилл
Тейлор Хилл. Фото: соцсети

Тейлор Хилл выбрала одну из главных тенденций осени: стрижку пикси 90-х. Она сделала прическу с тонкой челкой, крылатой черной подводкой для глаз и глянцевым оттенком для губ телесного оттенка.

Майова Николас

Майова НиколасМайова Николас
Майова Николас. Фото: соцсети

Мэйова Нихлолас также присоединилась к пикси-банде с более короткой и дерзкой версией этой причёски. Она дополнила её дымчатыми тенями с эффектом «крылышек» и глянцевыми коричневыми губами в стиле 90-х.

Адриана Лима

Адриана ЛимаАдриана Лима
Адриана Лима. Фото: соцсети

Адриана Лима вернулась на подиум Victoria's Secret с зачесанным назад высоким хвостом и черными пушистыми ресницами. Ее гламурный образ дополняли прозрачно-розовые глянцевые губы.

Белла Хадид

Белла ХадидБелла Хадид
Белла Хадид. Фото: соцсети

Белла Хадид появилась на подиуме в качестве приглашённой звезды, демонстрируя тренд на макияж в стиле «сирена» с тонкими бровями, серыми тенями для век и морозно-розовыми губами.

Эшли Грэм

Эшли ГрэмЭшли Грэм
Эшли Грэм. Фото: соцсети

Эшли Грэм впервые появилась на показе Victoria's Secret с красивыми свободными волнами волос и сияющим блеском. Ее макияж отличался бронзовым оттенком щек, тонкими серыми тенями для век, подведенными у линии роста ресниц, и розовыми глянцевыми губами.

Ирина Шейк

Ирина ШейкИрина Шейк
Ирина Шейк. Фото: соцсети

Ирина Шейк выбрала для своего выхода на подиум макияж «без макияжа». Её длинные вьющиеся волосы ниспадали на спину, а о её красоте говорили сияющая кожа и пухлые блестящие губы.

Бехати Принслу

Бехати ПринслуБехати Принслу
Бехати Принслу. Фото: соцсети

Энджел Бехати Принслу выбрала классический гламурный образ 90-х с чёрной подводкой по линии роста ресниц и на верхнем веке для дерзкого макияжа глаз. Она дополнила его коралловыми перламутровыми румянами и подходящим блеском для губ.

Алессандра Амбросио

Алессандра АмбросиоАлессандра Амбросио
Алессандра Амбросио. Фото: соцсети

Алессандра Амбросио использовала яркий макияж с черной подводкой «Детские крылышки» в сочетании с нанесенным розовым блеском для губ.

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