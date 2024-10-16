Кот-мэр, который правил городом почти два десятка лет

История Стаббса привлекла внимание национальных и международных СМИ. О нём писали в новостных статьях, туристических блогах и даже на телевидении. Благодаря этому Талкитна стала известна многим путешественникам, они узнали не только о Стаббсе, но и о богатой истории города, его прекрасных пейзажах и оживлённой жизни.