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Posted 16 октября, 13:13

Published 16 октября, 13:13

Modified 16 октября, 13:15

Updated 16 октября, 13:15

Кот-мэр, который правил городом почти два десятка лет

Кот-мэр, который правил городом почти два десятка лет

16 октября 2024, 13:13
Фото: allthatsinteresting
Кот-мэр, который правил городом почти два десятка лет
История о коте Стаббсе, который на протяжении многих лет «служил» почётным мэром города.

Мэр в меху

Путь Стаббса к «должности» мэра начался в 1997 году. Жители Талкитны, не найдя достойных кандидатов на этот пост, выдвинули Стаббса, который в то время был еще котёнком, в качестве кандидата от избирателей.

Удивительно, но он «победил», и так началось его двухдесятилетнее пребывание в должности самого любимого неофициального мэра Талкитны.

Мэр, не похожий ни на кого другого

Будучи мэром, Стаббс придерживался нестандартного стиля руководства. Его «офисом» был местный универсальный магазин, где его часто можно было застать отдыхающим на прилавке или приветствующим посетителей.

Стаббс стал местной знаменитостью и достопримечательностью. Туристы толпами ходили в магазин, чтобы встретиться с котом-мэром, что способствовало развитию местного туризма.

Стаббс кот-мэрСтаббс кот-мэр
Стаббс кот-мэр. Фото: allthatsinteresting

Статус знаменитости и внимание СМИ

История Стаббса привлекла внимание национальных и международных СМИ. О нём писали в новостных статьях, туристических блогах и даже на телевидении. Благодаря этому Талкитна стала известна многим путешественникам, они узнали не только о Стаббсе, но и о богатой истории города, его прекрасных пейзажах и оживлённой жизни.

Наследие мэра Стаббса

Стаббс скончался в 2017 году, но его наследие продолжает жить в Талкитне. Он олицетворял причудливый характер города и сплочённость его жителей, напоминая людям о том, как их решение помогло привлечь внимание к маленькому городку на Аляске.

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#Эмилия Шпилева#Политика#Общество#Животные#Все материалы авторов
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