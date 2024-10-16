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Posted 16 октября, 11:02

Published 16 октября, 11:02

Modified 16 октября, 11:04

Updated 16 октября, 11:04

Как часто нужно стирать пижаму, если вы спите в ней каждый день?

Как часто нужно стирать пижаму, если вы спите в ней каждый день?

16 октября 2024, 11:02
Фото: Изображение Midjourney
Как часто нужно стирать пижаму, если вы спите в ней каждый день?
Носите пижаму неделями, считая что она чистая, потому что лежите в ней в кровати? Как бы не так! Эксперты рассказали об ошибках, которые часто совершают люди.

Обычно люди делятся на два лагеря: те, кто не наденет пижаму больше одного раза, и те, кого устраивает носить ее неделями напролет. Однако есть причины, по которым стоит более внимательно относиться к чистоте этого предмета гардероба.

Пижама — разносчик бактерий

Сон в грязной одежде может увеличить риск контакта с аллергенами, такими как пылевые клещи, вызвать развитие или обострение хронических кожных заболеваний из-за накопления бактерий и усилить запах тела. Выход из всех этих проблем только один — стирка.

Пижама для снаПижама для сна
Пижама для сна. Фото: Изображение Midjourney

Как часто нужно стирать пижаму

Этот вопрос зависит от вашего образа жизни, привычек и даже здоровья. Есть несколько факторов, которые могут повлиять на то, как часто пачкается одежда. Например, если вы:

  • Ложитесь спать, не принимая душ, даже если не потели весь день.
  • Щедро наносите лосьоны для тела, масла или другие уходовые средства перед сном.
  • Используете пижамы в качестве домашней одежды или долго носите ее в течение дня.
  • Часто испытываете приливы жара.
  • Носить пижаму, когда болеете простудой или гриппом.
  • Часто едите в пижаме, оставляя на ней крошки и пятна.
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Материал вашей пижамы также может повлиять на ее чистоту. Например, синтетические ткани, такие как полиэстер, как правило, быстрее удерживают влагу и неприятные запахи, чем хлопок или шелк.

«Те, у кого приливы жара и кто потеет в пижаме каждую ночь, лучше стирать пижаму каждый раз после носки, — советует Венди Саладига, эксперт компании Henkel. — Если вы принимаете душ перед сном и чувствуете себя по утрам свежим и чистым, смело надевайте пижаму еще на пару ночей».

Аналогично рекомендаций экспертов стирать простыни раз в неделю, это же правило действует и в отношении одежды для сна. Лучше всего иметь около трех-четырех пижамных комплектов, чтобы менять их между собой. Однако, если вы болеете, стоит менять пижму каждый день, чтобы очистить ее от микробов.

Сколько раз нужно стирать пижамуСколько раз нужно стирать пижаму
Сколько раз нужно стирать пижаму. Фото: Изображение Midjourney

Советы по уходу за пижамой

В основном спать в одной пижаме полагается 3-4 дня, а потом менять комплект на свежий. Чтобы дольше сохранять одежду в чистоте, следуйте рекомендациям:

  • Обратите внимание на дышащие, отводящие влагу комплекты, такие как пижамы из бамбука.
  • Поддерживайте в спальне комфортную температуру и используйте охлаждающие простыни, чтобы уменьшить потоотделение.
  • Принимайте душ в конце дня, но не наносите средства для тела на ночь.
  • Ограничьте количество времени, которое вы носите пижаму вне постели.
  • Заведите правило домашним животным спать в отведенном месте, а не с вами в кровати. Грязь и микробы, которые они выделяют, а также выпадающие волосы могут легко попасть на вашу пижаму.

Источник: Better Homes & Gardens

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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#Одежда#Стирка#Чистота#Дом и сад
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