Как часто нужно стирать пижаму, если вы спите в ней каждый день?

Аналогично рекомендаций экспертов стирать простыни раз в неделю, это же правило действует и в отношении одежды для сна. Лучше всего иметь около трех-четырех пижамных комплектов, чтобы менять их между собой. Однако, если вы болеете, стоит менять пижму каждый день, чтобы очистить ее от микробов.