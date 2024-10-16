Как часто нужно стирать пижаму, если вы спите в ней каждый день?

Posted 16 октября, 11:02
Published 16 октября, 11:02
Modified 16 октября, 11:04
Updated 16 октября, 11:04
Обычно люди делятся на два лагеря: те, кто не наденет пижаму больше одного раза, и те, кого устраивает носить ее неделями напролет. Однако есть причины, по которым стоит более внимательно относиться к чистоте этого предмета гардероба.
Сон в грязной одежде может увеличить риск контакта с аллергенами, такими как пылевые клещи, вызвать развитие или обострение хронических кожных заболеваний из-за накопления бактерий и усилить запах тела. Выход из всех этих проблем только один — стирка.
Этот вопрос зависит от вашего образа жизни, привычек и даже здоровья. Есть несколько факторов, которые могут повлиять на то, как часто пачкается одежда. Например, если вы:
Материал вашей пижамы также может повлиять на ее чистоту. Например, синтетические ткани, такие как полиэстер, как правило, быстрее удерживают влагу и неприятные запахи, чем хлопок или шелк.
«Те, у кого приливы жара и кто потеет в пижаме каждую ночь, лучше стирать пижаму каждый раз после носки, — советует Венди Саладига, эксперт компании Henkel. — Если вы принимаете душ перед сном и чувствуете себя по утрам свежим и чистым, смело надевайте пижаму еще на пару ночей».
Аналогично рекомендаций экспертов стирать простыни раз в неделю, это же правило действует и в отношении одежды для сна. Лучше всего иметь около трех-четырех пижамных комплектов, чтобы менять их между собой. Однако, если вы болеете, стоит менять пижму каждый день, чтобы очистить ее от микробов.
В основном спать в одной пижаме полагается 3-4 дня, а потом менять комплект на свежий. Чтобы дольше сохранять одежду в чистоте, следуйте рекомендациям:
Источник: Better Homes & Gardens