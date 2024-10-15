newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 октября, 12:05

Published 15 октября, 12:05

Modified 15 октября, 12:07

Updated 15 октября, 12:07

В России появилось мыло с коровьим навозом: что это — новый экологический тренд или опасный суррогат

В России появилось мыло с коровьим навозом: что это — новый экологический тренд или опасный суррогат

15 октября 2024, 12:05
Фото: freepik
Объявление о продаже экологически чистого мыла сегодня можно часто встретить на многих сайтах объявлений. Производители обещают мощный антибактериальный эффект, при этом — никакой химии. Эксперты прокомментировали, насколько полезным может быть такой экотренд.

«Коровий навоз — это средство, способное очистить и наполнить все энергиями чистоты и любви», — пишут продавцы в своих объявлениях. При этом отмечают, что продукт сделан с добавлением целебных трав «благостными людьми в благостном месте», а о производителе и сертификации продукта, естественно, ничего не известно. Под объявлениями, кстати, можно прочитать отзывы покупателей, которые весьма положительно отзываются о свойствах продукта. Стоит это экологическое чудо от 300 до 400 рублей за штуку (весом в 100 граммов).

Журналисты заинтересовались бытовым ноу-хау и попросили экспертов разъяснить, так ли целительны отходы жизнедеятельности буренок. И вот что ответили.

«Основные компоненты коровьего навоза — это бактерии, аммиак и органические отходы. Они небезопасны для кожи человека и могут вызвать раздражение и даже стать причиной аллергической реакции, особенно если такое мыло не прошло должной обработки», — рассказала врач-дерматолог Александра Филева.

Специалист отмечает, что навоз, безусловно, полезен в качестве удобрения, а вот применять его в качестве средства для санитарной гигиены не рекомендуется.

Читайте также:
Действительно ли мозг человека развивается только до 25 летГрибы умеют думать? Ученые были поражены тому, как эти растения выстраивают связиРастения вырабатывают кофеин, чтобы насекомые прилетали за нектаром снова и снова
#Алла Хан#Общество#Наука#Полезные советы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика