В России появилось мыло с коровьим навозом: что это — новый экологический тренд или опасный суррогат

«Коровий навоз — это средство, способное очистить и наполнить все энергиями чистоты и любви», — пишут продавцы в своих объявлениях. При этом отмечают, что продукт сделан с добавлением целебных трав «благостными людьми в благостном месте», а о производителе и сертификации продукта, естественно, ничего не известно. Под объявлениями, кстати, можно прочитать отзывы покупателей, которые весьма положительно отзываются о свойствах продукта. Стоит это экологическое чудо от 300 до 400 рублей за штуку (весом в 100 граммов).