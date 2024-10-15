В России появилось мыло с коровьим навозом: что это — новый экологический тренд или опасный суррогат

Posted 15 октября, 12:05
Published 15 октября, 12:05
Modified 15 октября, 12:07
Updated 15 октября, 12:07
«Коровий навоз — это средство, способное очистить и наполнить все энергиями чистоты и любви», — пишут продавцы в своих объявлениях. При этом отмечают, что продукт сделан с добавлением целебных трав «благостными людьми в благостном месте», а о производителе и сертификации продукта, естественно, ничего не известно. Под объявлениями, кстати, можно прочитать отзывы покупателей, которые весьма положительно отзываются о свойствах продукта. Стоит это экологическое чудо от 300 до 400 рублей за штуку (весом в 100 граммов).
Журналисты заинтересовались бытовым ноу-хау и попросили экспертов разъяснить, так ли целительны отходы жизнедеятельности буренок. И вот что ответили.
«Основные компоненты коровьего навоза — это бактерии, аммиак и органические отходы. Они небезопасны для кожи человека и могут вызвать раздражение и даже стать причиной аллергической реакции, особенно если такое мыло не прошло должной обработки», — рассказала врач-дерматолог Александра Филева.
Специалист отмечает, что навоз, безусловно, полезен в качестве удобрения, а вот применять его в качестве средства для санитарной гигиены не рекомендуется.