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Posted 15 октября, 06:58

Published 15 октября, 06:58

Modified 15 октября, 07:05

Updated 15 октября, 07:05

Анна Седакова

«Похожа на Юлию Началову»: фанаты требуют «старую» Аню Седакову

15 октября 2024, 06:58
Фото: https://vk.com/officialannasedokova?from=search
Анна Седакова
Преображение бывшей участницы ВИА ГРА вызвало большую волну споров в соцсетях певицы.

Анна Седакова пошла на кардинальные изменения, полностью изменив свое лицо после третьего развода с баскетболистом Янисом Тиммой. В своем последнем посте певица призналась, что у нее настали нелегкие времена:

«Сейчас у меня период накопления энергии после жестокой растраты, а это значит просто дома, просто никуда не выхожу и смотрю фильмы и сериалы».

Как оказалось, фанаты не могут узнать свою любимую певицу и до сих пор не могут смириться с такими переменами.

Анна Седакова и новая внешностьАнна Седакова и новая внешность
Анна Седакова и новая внешность.
Фото: https://vk.com/officialannasedokova?from=search
Анна Седакова и новая внешностьАнна Седакова и новая внешность
Анна Седакова и новая внешность.
Фото: https://vk.com/officialannasedokova?from=search
Анна Седакова до преображенияАнна Седакова до преображения
Анна Седакова до преображения.
Фото: https://vk.com/officialannasedokova?from=search
Анна Седакова до преображенияАнна Седакова до преображения
Анна Седакова до преображения.
Фото: https://vk.com/officialannasedokova?from=search
Это разве Седакова?
Похожа стала на Хилькевич.
Хорошенькая, но совершенно на себя не похожа)
Похожа стала на Юлю Началову)
По мне ей не идёт, она была всегда той рыженькой из Виагры со своим лицом! А теперь как по шаблону, от одного хирурга!
Ну зачем? Была Аня. Стала одна из многих. И в целом по ощущениям, надеюсь, что в семье все хорошо.
Анна, верните свою внешность обратно…

На волну негодования Седакова ответила:

«Нежно напоминаю, что это моя жизнь, мое тело и мое дело. А так же мои ошибки, которые исправлять исключительно мне».

Однако многие фанаты поддержали свою любимую исполнительницу:

Красотка!
Шикарная девочка!
Стала еще красивее
Самая красивая, потрясающая и великолепная леди!
Очень классное преображение!!!
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