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Posted 15 октября, 12:15

Published 15 октября, 12:15

Modified 15 октября, 12:17

Updated 15 октября, 12:17

5 глупых, на первый взгляд, идей, которые принесли своим авторам миллионы

5 глупых, на первый взгляд, идей, которые принесли своим авторам миллионы

15 октября 2024, 12:15
Фото: freepik
Для того чтобы разбогатеть, мало быть упорным и трудолюбивым. Нужно еще иметь нестандартное мышление и нотку авантюризма, чтобы вложиться в реализацию идеи, которая всем кажется идиотской.

Камень-питомец

Гэри Росс Даль трудился обычным менеджером и жил от зарплаты до зарплаты. Но все изменилось, когда ему в голову пришла странная идея. После того, как Гэри услышал жалобы владельцев собак о трудностях ухода за четвероногими, он решил придумать питомцев, которые не приносили бы проблем, но радовали своим присутствием. Такими идеальными питомцами стали… камни. Даль стал реализовывать их в специальных коробках с отверстиями для воздуха и смешными надписями. Идея пришлась по душе более чем 1,5 миллиона покупателей.

Фото: jen (Instagram* — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ)

Шарики на автомобильные антенны

Автомобильные антенны так неэстетично торчат из корпуса машины, что волей-неволей задумаешься о какой-то декорации. Американец Джейсон Уолл придумал украшать антенны смешными резиновыми шариками. А когда продажи аксессуаров стали зашкаливать, он основал компанию AntennaBalls и стал мультимиллионером.

Фото: (Instagram* — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ)

Послание на картошке

В 2015 году некто Алекс Крейг запустил сервис Potatoe Parcel Service. Услуга состояла в том, чтобы доставить другу, девушке или родственнику заказчика оригинальный подарок — послание на картофельном клубне. Сотрудники Крейга выбирали самые красивые картофелины, писали на них пожелания, красиво упаковывали и отправляли адресату. Очень скоро Алекс стал весьма обеспеченным человеком.

Фото: emilyannewithhalfaheart (Instagram* — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ)

Торшер-нога

Брайану Джонсу пришлось вытерпеть немало насмешек от друзей и родных, когда он озвучил им идею — создать торшер в виде женской ноги. Но даже несмотря на это, молодой человек не отступил от своего и наладил производство оригинальных светильников. Зато задумку Джонса оценили потребители, которые стали наперебой покупать этот необычный товар.

Фото: freepik

Одеяло с рукавами — снугги

Те, кто любит читать или глазеть в телефон перед сном, знают, как дискомфортно высовывать руки из-под одеяла, чтобы держать в руке книгу или гаджет. «Хватит это терпеть!» — решил однажды американский студент Гэри Клегг и приделал к своему одеялу рукава. С тех пор в мире было продано десятки миллионов таких одеял. Надо ли говорить о том, что доход Клегга превышает сумму с шестью нулями?

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