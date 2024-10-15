5 глупых, на первый взгляд, идей, которые принесли своим авторам миллионы

Гэри Росс Даль трудился обычным менеджером и жил от зарплаты до зарплаты. Но все изменилось, когда ему в голову пришла странная идея. После того, как Гэри услышал жалобы владельцев собак о трудностях ухода за четвероногими, он решил придумать питомцев, которые не приносили бы проблем, но радовали своим присутствием. Такими идеальными питомцами стали… камни. Даль стал реализовывать их в специальных коробках с отверстиями для воздуха и смешными надписями. Идея пришлась по душе более чем 1,5 миллиона покупателей.