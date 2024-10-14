Защита от сглаза: какие комнатные растения блокируют негативную энергию в квартире

Posted 14 октября, 12:26
Published 14 октября, 12:26
Modified 14 октября, 12:26
Updated 14 октября, 12:26
В России это комнатное растение известно под названиями «щучий хвост» и «тещин язык». О том, что оно обладает способностью блокировать негативную энергию и защищать от злых духов дом, известно давно. Владельца квартиры такой цветок будет оберегать от неудач.
Плюс сансевиерии еще и в том, что ее легко выращивать дома даже неопытным цветоводам. Это неприхотливое растение, которое не требует сложного ухода. А еще одно известно тем, что может обеззараживать воздух в квартире, удаляя из него токсины.
Орхидея славится своей способностью впитывать негативные мысли и пожелания в адрес своих владельцев. Более того, если кто-то пожелает владельцу цветка что-то нехорошее, то это вернется ему в двукратном размере.
Сама по себе орхидея очень красива. Ее можно использовать как изысканный элемент декора квартиры, а наблюдение за ее цветением снижает стресс и дарит положительные эмоции.
Неформальное название этого комнатного растения — «лилия мира». С давних времен цветок считается талисманом, способным направлять и распределять потоки положительной энергии, создавать дома спокойную и гармоничную атмосферу.
Цветок очень прост в уходе, так что его могут выращивать даже те, кто не имеет опыта обращения с комнатными растениями.
В философии фэншуй бамбук символизирует удачу и успех. Принято считать, что такое растение привлекает в дом благосостояние, процветание. В интерьере бамбук смотрится очень стильно, а уход за ним не отличается сложностью — растение достаточно установить в хорошо освещенном месте и периодически поливать теплой водой.
Алоэ считается целебным растением — к примеру, его сок способствует заживлению ран, ожогов. Однако растение исцеляет и иначе — оно способно бороться с потоками негативной энергии и блокировать неудачи.
Кстати, алоэ в квартире лучше всего устанавливать в санузле, и это никоим образом не связано с философией фэншуй. Все гораздо проще: в помещении с высоким уровнем влажности оно чувствует себя идеально.