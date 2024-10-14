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Posted 14 октября, 13:54

Published 14 октября, 13:54

Modified 14 октября, 13:56

Updated 14 октября, 13:56

Топ-5 самых богатых звезд «Сверхъестественного»: Кто на вершине?

Топ-5 самых богатых звезд «Сверхъестественного»: Кто на вершине?

14 октября 2024, 13:54
Фото: Изображение Midjourney
Топ-5 самых богатых звезд «Сверхъестественного»: Кто на вершине?
Фанаты фантастического сериала «Сверхъестественное» наверняка помнят захватывающую историю о двух братьях, Сэме и Дине Винчестерах, сражающихся с мистическими силами. Сериал, стартовавший в 2005 году, по-прежнему остаётся любимым у миллионов зрителей.

Но задумывались ли вы, сколько сейчас зарабатывают его главные звезды?

Оказывается, Дженсен Эклс (Дин Винчестер) и Джаред Падалеки (Сэм Винчестер) делят первое место в рейтинге с состоянием каждого в $14 млн.

Дженсен Эклс (Дин Винчестер) и Джаред Падалеки (Сэм Винчестер) делят первое место в рейтингеДженсен Эклс (Дин Винчестер) и Джаред Падалеки (Сэм Винчестер) делят первое место в рейтинге
Дженсен Эклс (Дин Винчестер) и Джаред Падалеки (Сэм Винчестер) делят первое место в рейтинге. Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное»

На третьей позиции — Джеффри Дин Морган (Джон Винчестер), его годовой доход составляет $12 млн. Далее в списке — Рик Спрингфилд, сыгравший рок-музыканта Винса Винсенте, с $10 млн, и Аманда Таппинг (Наоми) с $5 млн.

А вот Миша Коллинз, который стал любимцем поклонников в роли ангела Кастиэля, оказался на 15 месте с состоянием в $2 млн.

Миша Коллинз, который стал любимцем поклонников в роли ангела Кастиэля, оказался на 15 местеМиша Коллинз, который стал любимцем поклонников в роли ангела Кастиэля, оказался на 15 месте
Миша Коллинз, который стал любимцем поклонников в роли ангела Кастиэля, оказался на 15 месте. Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное»
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