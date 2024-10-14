Топ-5 самых богатых звезд «Сверхъестественного»: Кто на вершине?

Фанаты фантастического сериала «Сверхъестественное» наверняка помнят захватывающую историю о двух братьях, Сэме и Дине Винчестерах, сражающихся с мистическими силами. Сериал, стартовавший в 2005 году, по-прежнему остаётся любимым у миллионов зрителей.

Но задумывались ли вы, сколько сейчас зарабатывают его главные звезды? Оказывается, Дженсен Эклс (Дин Винчестер) и Джаред Падалеки (Сэм Винчестер) делят первое место в рейтинге с состоянием каждого в $14 млн. Дженсен Эклс (Дин Винчестер) и Джаред Падалеки (Сэм Винчестер) делят первое место в рейтинге . Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное» На третьей позиции — Джеффри Дин Морган (Джон Винчестер), его годовой доход составляет $12 млн. Далее в списке — Рик Спрингфилд, сыгравший рок-музыканта Винса Винсенте, с $10 млн, и Аманда Таппинг (Наоми) с $5 млн. А вот Миша Коллинз, который стал любимцем поклонников в роли ангела Кастиэля, оказался на 15 месте с состоянием в $2 млн. Миша Коллинз, который стал любимцем поклонников в роли ангела Кастиэля, оказался на 15 месте . Фото: Кадр из сериала «Сверхъестественное» Читайте также: Роботы из фантастики становятся реальностью: Илон Маск показал, каким будет наше будущее уже скоро! Генри Кавилл возвращается на экраны: новая роль в экранизации культового аниме! Скандал вокруг Пи Дидди: 7 самых безумных теорий заговора о продюсере