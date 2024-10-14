Топ-5 самых богатых звезд «Сверхъестественного»: Кто на вершине?

Posted 14 октября, 13:54
Published 14 октября, 13:54
Modified 14 октября, 13:56
Updated 14 октября, 13:56
Но задумывались ли вы, сколько сейчас зарабатывают его главные звезды?
Оказывается, Дженсен Эклс (Дин Винчестер) и Джаред Падалеки (Сэм Винчестер) делят первое место в рейтинге с состоянием каждого в $14 млн.
На третьей позиции — Джеффри Дин Морган (Джон Винчестер), его годовой доход составляет $12 млн. Далее в списке — Рик Спрингфилд, сыгравший рок-музыканта Винса Винсенте, с $10 млн, и Аманда Таппинг (Наоми) с $5 млн.
А вот Миша Коллинз, который стал любимцем поклонников в роли ангела Кастиэля, оказался на 15 месте с состоянием в $2 млн.