Петербуржцы назвали «справедливую» стоимость частной медицины

Posted 14 октября, 14:16
Published 14 октября, 14:16
Modified 14 октября, 14:18
Updated 14 октября, 14:18
Более чем две трети петербуржцев считают справедливой стоимостью приема у врача в коммерческой клинике максимум 3 тыс. руб. К таким выводам пришла Группа Ренессанс страхование (RENI), опросив свыше 1,2 тыс. тысяч россиян по всей стране, включая жителей Санкт-Петербурга.
Петербуржцы обращаются за медицинской помощью достаточно часто: в частности, 38% — несколько раз в год, а 15% — ежемесячно.
Большинство (52%) лечатся как в рамках ОМС, так и пользуются услугами частных клиник. Причем свыше трети обращаются туда с той же периодичностью, что и в бесплатные, а каждый седьмой предпочитает исключительно негосударственную медицину.
Жители Петербурга в целом удовлетворены качеством платной медицины. Почти половина респондентов полагает, что оно в той или иной степени выше, чем в рамках ОМС. А каждый третий считает, что качество частной медицины значительно выше.
В то же время нельзя утверждать, что остальная половина недовольна «бесплатной» медициной. Более трети (41%) считают, что качество медицины по ОМС и коммерческих услуг сопоставимо, а 11% опрошенных оценивают качество услуг по ОМС выше платных.
«Есть вариант добровольного медицинского страхования, при котором застрахованный по ДМС оплачивает только небольшую часть стоимости медицинских услуг (франшизу, которая составляет обычно не более 15-20% от полной стоимости услуг клиники). Такие программы востребованы, поскольку их стоимость ниже, а качество наполнения такое же как у обычных программ ДМС,» — говорит управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.
Ключевые причины, по которым петербуржцы предпочитают платить за медицинские услуги, — более высокий уровень сервиса и проявление заботы о пациентах (44%), наличие у врачей возможности уделить больше времени пациенту (21%) и более высокая квалификация врачей (так считают 16% опрошенных).
В то же время платить значительные суммы за медицинские услуги петербуржцы не готовы. Абсолютное большинство (87%) оценили «справедливую» стоимость приема врача в частной клинике, вне зависимости от специализации, максимум в 5 тыс. руб. Две трети опрошенных назвали справедливой стоимостью приема у врача в коммерческой клинике максимум 3 тыс. руб.
В частности, 46% опрошенных готовы платить 1-3 тыс. руб., 19% — до 1 тыс. руб., а 21% — 3-5 тыс. руб.
Опрос также показал, что свыше трети опрошенных (35%) не готовы переплачивать за квалификацию специалиста. Лишь каждый четвертый респондент готов увеличить расходы в случае наличия возможности проконсультироваться с врачом с большим опытом. И 41% готовы рассмотреть вопрос об увеличении трат в зависимости от ситуации.
*Методология
В опросе приняли участие 1,2 тыс. жителей крупных городов России. Исследование проводилось в сентябре 2024 года методом онлайн-анкетирования.