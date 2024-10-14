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Posted 14 октября, 06:54

Published 14 октября, 06:54

Modified 14 октября, 06:57

Updated 14 октября, 06:57

Этот маникюр не для простушек! Бархатный нейл арт для октября

Этот маникюр не для простушек! Бархатный нейл арт для октября

14 октября 2024, 06:54
Фото: Изображение Midjourney
Бархатные ногти идеально подходят для осени, особенно если вы делаете их в самых популярных цветах сезона. От ягодных и аметистовых до янтарных и тёмно-синих, бархатные ногти выглядят ещё богаче, если выполнены в осенних тонах.

Чтобы продемонстрировать тренд на мерцающий маникюр, мы собрали более десятка бархатных маникюров для вдохновения.

Бархатные хромированные ногти

Маникюр в серебряных тонахМаникюр в серебряных тонах
Маникюр в серебряных тонах. Фото: соцсети

Хотя серебристый хром может показаться не самым подходящим цветом для янтарно-золотого сезона, в 2024 году металлический оттенок подходит для осени как в моде, так и в красоте. Для создания этого образа начните с серебристой основы, затем нанесите на кончики губкой магнитный серебристый или белый бархатный лак для придания объемности.

Янтарные бархатные ногти

Янтарные бархатные ногтиЯнтарные бархатные ногти
Янтарные бархатные ногти. Фото: соцсети

Если вы хотите более теплый осенний бархатный маникюр, выберите янтарный лак. Этот цвет и покрытие великолепно смотрятся на ногтях любой длины, но особенно красивы на длинных ногтях миндалевидной формы, как показано выше. Если у вас нет естественных длинных ногтей, это будет идеальным поводом попробовать типсы с гелем.

Бархатные янтарные волны

Этот бархатный маникюр с кобальтовой каймой настолько сложный, что для точного воссоздания его необходим профессиональный нейл-мастер.

Разноцветные бархатные ногти

Разноцветные бархатные ногтиРазноцветные бархатные ногти
Разноцветные бархатные ногти. Фото: соцсети

Преимущество выбора бархатных лаков в том, что в зависимости от того, как свет попадает на ваши ногти, цвет может полностью меняться. Здесь это многоцветное хромированное покрытие переливается оттенками фиолетового, зеленого и льдисто-синего.

Бархатные ногти бирюзового цвета

Бархатные ногти бирюзового цветаБархатные ногти бирюзового цвета
Бархатные ногти бирюзового цвета. Фото: соцсети

Лак для ногтей «Кошачий глаз» создаёт похожий бархатистый эффект с более выраженным мерцанием. Здесь вы можете заметить бирюзовые и розовые оттенки, просвечивающие сквозь прозрачный чёрный лак.

Коричневые бархатные ногти

Коричневые бархатные ногтиКоричневые бархатные ногти
Коричневые бархатные ногти. Фото: соцсети

Не все бархатные лаки должны быть выдержаны в смелых, ярких тонах. Посмотрите на этот мерцающий коричневый бархатный маникюр, который отражает золотистый оттенок шампанского — лучший вариант для тех, кто хочет более утонченно использовать новый тренд.

Ягодный бархатный френч

Ягодный бархатный френчЯгодный бархатный френч
Ягодный бархатный френч. Фото: соцсети

Если вы хотите строго придерживаться бархатного маникюра, обратите внимание на этот потрясающий ягодный французский маникюр с эффектом мерцания.

Галактика-бархат

Галактика-бархатГалактика-бархат
Галактика-бархат. Фото: соцсети

Для порочно-доброго современного черного маникюра попробуйте воссоздать этот привлекательный дизайн из нюдового, черно-белого бархата. Ультратонкие мерцающие акценты и едва заметный голографический переход создают атмосферу темной галактики.

Темные бархатные ногти-кегли

Темные бархатные ногти-кеглиТемные бархатные ногти-кегли
Темные бархатные ногти-кегли. Фото: вставить

Этот бархатистый разноцветный маникюр был создан с использованием пяти разных магнитных лаков «кошачий глаз». Он не только демонстрирует самые популярные оттенки сезона, но и каждый ноготь отражает немного отличающийся акцентный цвет, что добавляет загадочности этому маникюру.

Velvet Galaxy Nails

Velvet Galaxy NailsVelvet Galaxy Nails
Velvet Galaxy Nails. Фото: соцсети

Розовый, синий и черный могут показаться не идеальной осенней цветовой палитрой, но это мрачное трио выглядит мистично. Начните с черной основы и добавьте слои синего и розового бархатного лака сверху. Чем уникальнее дизайн от ногтя к ногтю, тем лучше, так что не беспокойтесь о единообразии.

Зеленые бархатные ногти

Зеленые бархатные ногтиЗеленые бархатные ногти
Зеленые бархатные ногти. Фото: соцсети

Этот мягкий, землистый зелёный бархатный маникюр подойдёт как для весны, так и для осени. И, как вы уже догадались, в нём используется лак для ногтей «Кошачий глаз».

Темно-синие бархатные ногти

Темно-синие бархатные ногтиТемно-синие бархатные ногти
Темно-синие бархатные ногти. Фото: соцсети

Темно-синий — один из самых популярных цветов для маникюра осенью 2024 года. Тем, кто хочет добиться эффектного результата, стоит нанести темно-синий оттенок с бархатистой текстурой с помощью лака с эффектом «кошачий глаз».

Нейтральные бархатные ногти

Нейтральные бархатные ногтиНейтральные бархатные ногти
Нейтральные бархатные ногти. Фото: соцсети

Если у вас нет магнитного лака для ногтей, воспользуйтесь ультратонкой формулой для блеска. Мини-блестки могут придать завершающий вид бархатистости, как показано в этом нюдовом образе.

Фиолетовые бархатные ногти

Фиолетовые бархатные ногтиФиолетовые бархатные ногти
Фиолетовые бархатные ногти. Фото: соцсети

Что получится, если вы нанесете на глянцевую чёрную основу фиолетовый бархатный лак? Появится потрясающий осенний маникюр, который захочется носить и после Хэллоуина. Если свет падает на эти ногти под правильным углом, бархатный дизайн может выглядеть почти как галактика.

Фиолетовые и зеленые бархатные ногти

Фиолетовые и зеленые бархатные ногтиФиолетовые и зеленые бархатные ногти
Фиолетовые и зеленые бархатные ногти. Фото: соцсети

Если вы ищете ещё один способ носить фиолетовые и чёрные бархатные ногти, обратите внимание на этот маникюр с завитушками. С добавлением ярко-зелёных завитков два цвета создают ещё более колдовской образ.

Осенние бархатные ногти Skittle

Осенние бархатные ногти SkittleОсенние бархатные ногти Skittle
Осенние бархатные ногти Skittle. Фото: соцсети

Не можете решить, какой лак выбрать для осеннего маникюра? Сочетание блестящего, перламутрового, бархатного и лака «кошачий глаз» может создать многослойный маникюр с дополнительной глубиной.

Черепаховый бархат

Черепаховый бархатЧерепаховый бархат
Черепаховый бархат. Фото: соцсети

Черепаховый принт, как и леопардовый, это нейтральный дизайн, настолько классический, что он стал хитом этой осени. Вместо обычного глянцевого маникюра добавьте бархатные переливы для создания неземного эффекта.

Бархатные ногти в каплях росы

Бархатные ногти в каплях росыБархатные ногти в каплях росы
Бархатные ногти в каплях росы. Фото: соцсети

Еще один способ придать глубину вашему бархатному осеннему маникюру — добавить модные капельки росы на каждый ноготь. 3D-нейл-арт обязательно нужно попробовать в 2024 году, этот простой дизайн позволяет базовому цвету засиять в другом измерении.

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#Эмилия Шпилева#Красота#Все материалы авторов#Тренды 2024#Маникюр#Ногти
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