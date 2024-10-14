Этот маникюр не для простушек! Бархатный нейл арт для октября

Хотя серебристый хром может показаться не самым подходящим цветом для янтарно-золотого сезона, в 2024 году металлический оттенок подходит для осени как в моде, так и в красоте. Для создания этого образа начните с серебристой основы, затем нанесите на кончики губкой магнитный серебристый или белый бархатный лак для придания объемности.