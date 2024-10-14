Этот маникюр не для простушек! Бархатный нейл арт для октября

Posted 14 октября, 06:54
Published 14 октября, 06:54
Modified 14 октября, 06:57
Updated 14 октября, 06:57
Чтобы продемонстрировать тренд на мерцающий маникюр, мы собрали более десятка бархатных маникюров для вдохновения.
Хотя серебристый хром может показаться не самым подходящим цветом для янтарно-золотого сезона, в 2024 году металлический оттенок подходит для осени как в моде, так и в красоте. Для создания этого образа начните с серебристой основы, затем нанесите на кончики губкой магнитный серебристый или белый бархатный лак для придания объемности.
Если вы хотите более теплый осенний бархатный маникюр, выберите янтарный лак. Этот цвет и покрытие великолепно смотрятся на ногтях любой длины, но особенно красивы на длинных ногтях миндалевидной формы, как показано выше. Если у вас нет естественных длинных ногтей, это будет идеальным поводом попробовать типсы с гелем.
Этот бархатный маникюр с кобальтовой каймой настолько сложный, что для точного воссоздания его необходим профессиональный нейл-мастер.
Преимущество выбора бархатных лаков в том, что в зависимости от того, как свет попадает на ваши ногти, цвет может полностью меняться. Здесь это многоцветное хромированное покрытие переливается оттенками фиолетового, зеленого и льдисто-синего.
Лак для ногтей «Кошачий глаз» создаёт похожий бархатистый эффект с более выраженным мерцанием. Здесь вы можете заметить бирюзовые и розовые оттенки, просвечивающие сквозь прозрачный чёрный лак.
Не все бархатные лаки должны быть выдержаны в смелых, ярких тонах. Посмотрите на этот мерцающий коричневый бархатный маникюр, который отражает золотистый оттенок шампанского — лучший вариант для тех, кто хочет более утонченно использовать новый тренд.
Если вы хотите строго придерживаться бархатного маникюра, обратите внимание на этот потрясающий ягодный французский маникюр с эффектом мерцания.
Для порочно-доброго современного черного маникюра попробуйте воссоздать этот привлекательный дизайн из нюдового, черно-белого бархата. Ультратонкие мерцающие акценты и едва заметный голографический переход создают атмосферу темной галактики.
Этот бархатистый разноцветный маникюр был создан с использованием пяти разных магнитных лаков «кошачий глаз». Он не только демонстрирует самые популярные оттенки сезона, но и каждый ноготь отражает немного отличающийся акцентный цвет, что добавляет загадочности этому маникюру.
Розовый, синий и черный могут показаться не идеальной осенней цветовой палитрой, но это мрачное трио выглядит мистично. Начните с черной основы и добавьте слои синего и розового бархатного лака сверху. Чем уникальнее дизайн от ногтя к ногтю, тем лучше, так что не беспокойтесь о единообразии.
Этот мягкий, землистый зелёный бархатный маникюр подойдёт как для весны, так и для осени. И, как вы уже догадались, в нём используется лак для ногтей «Кошачий глаз».
Темно-синий — один из самых популярных цветов для маникюра осенью 2024 года. Тем, кто хочет добиться эффектного результата, стоит нанести темно-синий оттенок с бархатистой текстурой с помощью лака с эффектом «кошачий глаз».
Если у вас нет магнитного лака для ногтей, воспользуйтесь ультратонкой формулой для блеска. Мини-блестки могут придать завершающий вид бархатистости, как показано в этом нюдовом образе.
Что получится, если вы нанесете на глянцевую чёрную основу фиолетовый бархатный лак? Появится потрясающий осенний маникюр, который захочется носить и после Хэллоуина. Если свет падает на эти ногти под правильным углом, бархатный дизайн может выглядеть почти как галактика.
Если вы ищете ещё один способ носить фиолетовые и чёрные бархатные ногти, обратите внимание на этот маникюр с завитушками. С добавлением ярко-зелёных завитков два цвета создают ещё более колдовской образ.
Не можете решить, какой лак выбрать для осеннего маникюра? Сочетание блестящего, перламутрового, бархатного и лака «кошачий глаз» может создать многослойный маникюр с дополнительной глубиной.
Черепаховый принт, как и леопардовый, это нейтральный дизайн, настолько классический, что он стал хитом этой осени. Вместо обычного глянцевого маникюра добавьте бархатные переливы для создания неземного эффекта.
Еще один способ придать глубину вашему бархатному осеннему маникюру — добавить модные капельки росы на каждый ноготь. 3D-нейл-арт обязательно нужно попробовать в 2024 году, этот простой дизайн позволяет базовому цвету засиять в другом измерении.