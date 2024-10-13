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Posted 13 октября, 13:15

Published 13 октября, 13:15

Modified 13 октября, 13:17

Updated 13 октября, 13:17

Муссовая матовая помада для губ и щек

В TikTok появился «Пудинг для губ и щек»

13 октября 2024, 13:15
Фото: соцсети
Муссовая матовая помада для губ и щек
Идеально размытые «акварельные» губы и румяна для щек стали новым микротрендом социальной сети.

Блогеры и инфлюенсеры моды наперебой рассказывают в TikTok о новом бьюти тренде — косметике для губ и щек с пышной пудинговой текстурой, перед которой невозможно устоять.

Благодаря мягкой, муссовой текстуре пудровая помада превращается в гладкую матовую поверхность, которая оставляет размытое и рассеянное покрытие, подходящее для губ и щек.

Корейская губная помада Blurry Pudding Pot, которая стала звездой нового макияжа, представлена в 30 оттенках шести цветовых категорий: телесный, коралловый, розовый, красный, розовый с оттенком фуксии и лиловый. Она наносится похлопывающими движениями пальцев или кистью — мягким силиконовым аппликатором, имитирующим прикосновение кончиками пальцев.

На российском рынке аналогом муссовой помады является DIVAGE Matte Cloud Liquid Lipstick, стоимостью от 400 рублей.

Видео: https://youtube.com/watch?v=9-AFlBngYKY
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