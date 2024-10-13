В TikTok появился «Пудинг для губ и щек»

Posted 13 октября, 13:15
Published 13 октября, 13:15
Modified 13 октября, 13:17
Updated 13 октября, 13:17
Блогеры и инфлюенсеры моды наперебой рассказывают в TikTok о новом бьюти тренде — косметике для губ и щек с пышной пудинговой текстурой, перед которой невозможно устоять.
Благодаря мягкой, муссовой текстуре пудровая помада превращается в гладкую матовую поверхность, которая оставляет размытое и рассеянное покрытие, подходящее для губ и щек.
Корейская губная помада Blurry Pudding Pot, которая стала звездой нового макияжа, представлена в 30 оттенках шести цветовых категорий: телесный, коралловый, розовый, красный, розовый с оттенком фуксии и лиловый. Она наносится похлопывающими движениями пальцев или кистью — мягким силиконовым аппликатором, имитирующим прикосновение кончиками пальцев.
На российском рынке аналогом муссовой помады является DIVAGE Matte Cloud Liquid Lipstick, стоимостью от 400 рублей.
Ранее мы рассказывали, какой бьюти тренд появился для блондинок этой осенью.