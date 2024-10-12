Лесные грибы: как правильно, вкусно и безопасно их приготовить

Среди хозяек немало тех, кто предпочитает не сушить, а замораживать грибы, чтобы получить продукт максимально свежим. Как подготовить их к кулинарной обработке? Ни в коем случае не заливать кипятком, советуют профессиональные повара. Лучше всего разморозить их просто на полке холодильника, чтобы они максимально сохранили вкус, аромат и полезные свойства. Затем размороженную заготовку опустить в кипящую воду на 20-30 секунд, после чего можно приступать к приготовлению.