Правда ли, что отказ от ношения шапки на морозе приводит к облысению

Posted 11 октября, 13:44
Published 11 октября, 13:44
Modified 11 октября, 13:44
Updated 11 октября, 13:44
Как это ни прискорбно, но любители ходить зимой без шапки действительно имеют все шансы лишиться волос — по крайней мере, некоторого их количества. Дело в том, что в морозную погоду кровеносные сосуды сужаются, что приводит к недостаточному кровоснабжению, и кожа головы не исключение. В итоге волосяные луковицы начинают испытывать нехватку питательных веществ, волосы ослабевают и могут начать выпадать.
Еще одним стрессовым фактором для волос является резкий скачок температур при выходе из теплого помещения на морозный воздух. Как отметил главный трихолог одной из столичных клиник Федор Тонких, волосы состоят из белка, который крайне чувствителен к температурным колебаниям, и чем чаще такие колебания происходят, тем хуже для волос. Хуже может быть разве что выход на улицу с влажными волосами — они замерзают быстрее, чем сухие, их структура нарушается, они становятся ломкими и теряют эластичность.
Не добавляют волосам здоровья и такие факторы, как недостаток влаги зимой — причем как в теплых помещениях, так и на холодной улице, а также ослабление иммунитета и дефицит витаминов в организме в целом. В первом случае может помочь регулярное использование шампуней с натуральными маслами, масок для волос и специальных кондиционеров. А во втором случае для восполнения необходимого объема питательных веществ и витаминов необходимо полноценное и разнообразное питание.
«Резюмируя все сказанное, остается признать, что волосы зимой переживают не лучшие времена. Помочь им мы можем, если все-таки прислушаемся к советам насчет необходимости ношения в холода головного убора. Ведь и в самом деле отказ от шапки зимой может вызвать облысение», — подытожил эксперт.