Правда ли, что отказ от ношения шапки на морозе приводит к облысению

Еще одним стрессовым фактором для волос является резкий скачок температур при выходе из теплого помещения на морозный воздух. Как отметил главный трихолог одной из столичных клиник Федор Тонких, волосы состоят из белка, который крайне чувствителен к температурным колебаниям, и чем чаще такие колебания происходят, тем хуже для волос. Хуже может быть разве что выход на улицу с влажными волосами — они замерзают быстрее, чем сухие, их структура нарушается, они становятся ломкими и теряют эластичность.