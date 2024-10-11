Почему встретить черную кошку — к беде, а найти подкову — к счастью: откуда произошли известные приметы

Posted 11 октября, 08:53
Published 11 октября, 08:53
Modified 11 октября, 08:53
Updated 11 октября, 08:53
Из этой статьи вы узнаете, откуда взялись самые известные народные приметы и стоит ли в них безоговорочно верить.
Корни происхождения этой приметы лежат в далеком прошлом, когда соль была дефицитным и весьма дорогим удовольствием, и позволить ее себе в достаточном количестве могли только очень богатые люди. Словом, соль считалась роскошью, и просыпать ее считалось если не преступлением, то огромной расточительностью. Отсюда и убеждение, что рассыпанная (то есть впустую растраченная) соль ведет к большим убыткам и даже беде.
А эта примета родом из Древнего Египта. Дело в том, что фараоны ездили на лошадях, которые были подкованы подковами из золота. Так как этот металл довольно мягкий, подковы нередко терялись по дороге, и нашедший такую потерю бедняк мог выгодно продать ее.
Позже появилась другая версия этой приметы, гласящая, что подкова (пусть и не золотая, а самая обычная, железная), повешенная над входом в жилище или в самом доме, служит оберегом от злых сил и привлекает удачу. При этом в первом случае подкову рекомендуется размещать над дверью рожками вниз, чтобы негатив и беды «скатывались» с нее, минуя дом. А во втором случае подкову, по поверьям, нужно размещать рожками вверх, чтобы в нее, как в чашу, собирались счастье и денежная энергия.
Через порог здороваться и передавать что-либо нельзя — это знает каждый. Но откуда пошло такое поверье и что произойдет, если ему не следовать? Примета эта зародилась на Руси еще во времена язычества. Для язычников был особенным местом, где не только жили, но и поклонялись предкам, а порог защищал обитателей жилища от внешнего зла.
Кроме того, в некоторых селениях было принято захоранивать под порогом прах умерших сожженных родственников, чтобы те после смерти оберегали дом и живущих в нем от злых людей и сущностей, и считалось, что если через порог передавать вещи, это потревожит предков или может способствовать попаданию в жилище недружественно настроенных духов, способных спровоцировать ссору между домочадцами или привлечь несчастье.
Черная кошка не везде и не всегда считалась причиной несчастий. Например, древние египтяне почитали кошачьих как олицетворение богини Бастет, викинги брали кошек в плавание, чтобы те уберегли корабль от затопления, а японцы радовались, если видели перебегающее дорогу животное, так как, по местным поверьям, это сулило удачу.
Однако в Средние века европейцы начали приписывать хвостатым, особенно черным, колдовские свойства: считалось, что в черных кошек могут обращаться ведьмы, а еще эти зверьки способны разносить чуму, а также насылать порчу и сглаз. К сожалению, данное суеверие со временем проникло и в Россию, но сегодня все больше и больше людей перестают верить средневековым басням и смело заводят черных кошек в качестве домашних питомцев.
Что касается приметы насчет свиста в доме, якобы вызывающего отсутствие денег, то здесь «виновата» древнеславянская мифология. Дело в том, что раньше считалось, будто при помощи свиста общаются между собой духи и нечистая сила, и свист в доме может привлечь в жилище нежелательных потусторонних гостей, способных, в числе прочего, лишить хозяев финансового достатка, или же, напротив, выгнать хранителя дома — домового, который этот самый свист на дух не переносит.