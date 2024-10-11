Почему встретить черную кошку — к беде, а найти подкову — к счастью: откуда произошли известные приметы

Позже появилась другая версия этой приметы, гласящая, что подкова (пусть и не золотая, а самая обычная, железная), повешенная над входом в жилище или в самом доме, служит оберегом от злых сил и привлекает удачу. При этом в первом случае подкову рекомендуется размещать над дверью рожками вниз, чтобы негатив и беды «скатывались» с нее, минуя дом. А во втором случае подкову, по поверьям, нужно размещать рожками вверх, чтобы в нее, как в чашу, собирались счастье и денежная энергия.